Şanlıurfa'daki lise saldırısında dehşet 'geliyorum' demiş: Bir gün önce gözaltına alınıp serbest kalmış

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket’in, olaydan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Saldırganın sosyal medya üzerinden okul yönetimine ve öğrencilere yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı, “Okulda birkaç gün içinde saldırı olacak, hazırlıklı olun” ve “Yarın görüşeceğiz, hepinizi yok edeceğim” gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Bu paylaşımlar üzerine okul müdürünün şikâyette bulunduğu aktarıldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Ket, önceki gün gözaltına alınmasına karşın serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'daki okul saldırısının arka planı ortaya çıktı: Okul emniyete bildirmiş!

16 KİŞİYİ YARALADI YAŞAMINA SON VERDİ

Soruşturmada, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve daha sonra açık liseye geçen Ket’in burada da başarısız olduğu, eğitim hayatının sonlanmasından okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve bu nedenle husumet beslediği öne sürüldü.

Olayın detaylarına göre saldırgan okula girerek rastgele ateş açtı, 16 kişi yaralandı. Saldırının ardından Ket’in yaşamına son verdiği bildirildi. Olay sonrası iki ilçe emniyet müdürlüğü ile iki ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.