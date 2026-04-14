Şanlıurfa'daki okul saldırısının arka planı ortaya çıktı: Okul emniyete bildirmiş!

Yayınlanma:
Şanlıurfa Siverek’te eski öğrencinin liseye pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 17 kişi yaralandı; saldırganın olaydan önce yaptığı tehditlerin emniyete bildirildiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, daha önce eğitim gördüğü liseye pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 19 yaşındaki Ö.K.’nin, olaydan önce sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve okul yönetiminin bu durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleşti. Açık öğretime geçtiği öğrenilen Ö.K., pompalı tüfeği bir çantaya gizleyerek okula girdi. Okul girişinde güvenlik görevlisinin bulunmaması nedeniyle hiçbir engelle karşılaşmadan sınıflara kadar ilerleyen saldırgan, rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yaralandı. Yaralı öğretmenlerden ikisinin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri belirtildi.

Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!

ÖĞRENCİLER CAMDAN ATLADI İDDİASI

Amida Haber'in aktardığına göre; saldırı sırasında büyük panik yaşanırken, bazı öğrencilerin kurtulmak için camdan atladığı ve bu nedenle hafif yaralandığı bildirildi. Öğrencilerden ağır yaralı bulunmadığı ve tedavilerinin Siverek Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı.

emiyet.jpg

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı sırasında öğretmen ve öğrenciler camlardan yardım çağrısında bulundu. Okulun karakola oldukça yakın mesafede olması nedeniyle polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

TEHDİT MESAJLARI EMNİYET'E BİLDİRİLMİŞ

Ö.K.’nin bir süredir eğitimine devam etmediği ve Siverek’te bir lokantada çalıştığı öğrenildi. Ayrıca saldırıdan önce sosyal medya üzerinden okul yönetimi ve bazı kişilere yönelik tehdit mesajları paylaştığı, bu paylaşımların ardından okul yönetiminin emniyete durumu bildirdiği iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı