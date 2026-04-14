Şanlıurfa'daki okul saldırısının arka planı ortaya çıktı: Okul emniyete bildirmiş!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, daha önce eğitim gördüğü liseye pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 19 yaşındaki Ö.K.’nin, olaydan önce sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve okul yönetiminin bu durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti



Şanlıurfa'da uzun namlulu silahla okula yapılan saldırıda, bir öğretmenin vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/5cSRvwDbod pic.twitter.com/jEYUrbwNdm — Halk TV (@halktvcomtr) April 14, 2026

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleşti. Açık öğretime geçtiği öğrenilen Ö.K., pompalı tüfeği bir çantaya gizleyerek okula girdi. Okul girişinde güvenlik görevlisinin bulunmaması nedeniyle hiçbir engelle karşılaşmadan sınıflara kadar ilerleyen saldırgan, rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yaralandı. Yaralı öğretmenlerden ikisinin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri belirtildi.

Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!

ÖĞRENCİLER CAMDAN ATLADI İDDİASI

Amida Haber'in aktardığına göre; saldırı sırasında büyük panik yaşanırken, bazı öğrencilerin kurtulmak için camdan atladığı ve bu nedenle hafif yaralandığı bildirildi. Öğrencilerden ağır yaralı bulunmadığı ve tedavilerinin Siverek Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı sırasında öğretmen ve öğrenciler camlardan yardım çağrısında bulundu. Okulun karakola oldukça yakın mesafede olması nedeniyle polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

TEHDİT MESAJLARI EMNİYET'E BİLDİRİLMİŞ

Ö.K.’nin bir süredir eğitimine devam etmediği ve Siverek’te bir lokantada çalıştığı öğrenildi. Ayrıca saldırıdan önce sosyal medya üzerinden okul yönetimi ve bazı kişilere yönelik tehdit mesajları paylaştığı, bu paylaşımların ardından okul yönetiminin emniyete durumu bildirdiği iddia edildi.