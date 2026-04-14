Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!

Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!
Son dakika haberi.... Şanlıurfa'da pompalı tüfekli bir saldırgan okula girerek rastgele ateş açtı. Saldırgan 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Saldırganın okulun sosyal medya hesabına tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

İsmail Saymaz - ÖZEL HABER

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Şanlıurfa genelinde yankı uyandıran olay, Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Son dakika | Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı çok sayıda kişiyi yaraladı! Saldırgan intihar ettiŞanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı çok sayıda kişiyi yaraladı! Saldırgan intihar etti

Okul çevresine giren kimliği belirlenemeyen bir saldırganın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve bir polis memurunun bulunduğu bildirilirken, saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın okulun sosyal medya hesabında tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Saldırganın, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" "hepinizi yok edeceğim" şeklinde tehdit yorumları paylaştığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı