Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!

İsmail Saymaz - ÖZEL HABER

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Şanlıurfa genelinde yankı uyandıran olay, Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı çok sayıda kişiyi yaraladı! Saldırgan intihar etti

Okul çevresine giren kimliği belirlenemeyen bir saldırganın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve bir polis memurunun bulunduğu bildirilirken, saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın okulun sosyal medya hesabında tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Saldırganın, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" "hepinizi yok edeceğim" şeklinde tehdit yorumları paylaştığı görüldü.