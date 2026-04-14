Şanlıurfa'daki okul saldırganının tehdit mesajları ortaya çıktı!
İsmail Saymaz - ÖZEL HABER
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Şanlıurfa genelinde yankı uyandıran olay, Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.
Okul çevresine giren kimliği belirlenemeyen bir saldırganın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve bir polis memurunun bulunduğu bildirilirken, saldırganın olayın ardından intihar ettiği açıklandı.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Saldırganın okulun sosyal medya hesabında tehdit mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Saldırganın, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" "hepinizi yok edeceğim" şeklinde tehdit yorumları paylaştığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.