Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak!

Yayınlanma:
Ankara'da yarın gerçekleştirilecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle Bilkent ve İhsan Doğramacı bulvarları ile bağlantılı bazı cadde ve sokaklar saat 08.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek olan "Bilkent Yol Koşusu" etkinliği sebebiyle şehir içi ulaşımda bazı kısıtlamalara gidileceğini duyurdu. Yarışın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sporcuların güvenliğinin sağlanması adına, sabah saatlerinden itibaren belirli güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak.

KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR VE KISITLAMALAR

Yarın saat 08.30 itibarıyla Bilkent Bulvarı'nın Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı arasındaki sağ iki şeridi trafiğe kapatılacak. Aynı zamanda İhsan Doğramacı Bulvarı Kavşağı ile Doğramacızade Ali Paşa Camii ve RTÜK binası önü arasındaki bölge çift yönlü olarak kullanıma kapatılacak. Buna ek olarak, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nin Bilkent Bulvarı 2 Kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasındaki şehir merkezi istikameti ve 1597. Cadde ile bu caddeye bağlanan tüm sokaklar çift yönlü olarak ulaşıma kapalı tutulacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacakİstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE

Yetkililer, etkinlik süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerini ve trafik işaretlerine riayet etmelerini istedi. Yarışın seyri doğrultusunda yolların yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirmelerin sahadaki ekiplerce yönetileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

