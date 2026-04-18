İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın saat 04.30'dan itibaren Fatih ve Beyoğlu çevresindeki ana arterler trafiğe kapatılacak. Yolların öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması planlanıyor.

21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce katılımcıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere şehrin önemli noktalarında geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri yapılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yarış parkuru ve çevresi saat 04.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

HANGİ GÜZERGÂHLAR ETKİLENECEK?

Yarışın yapılacağı sahil hattı üzerindeki Kennedy Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak. Ayrıca; Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray Caddesi geçici olarak araç geçişine kapatılacak. Bunun yanı sıra Sirkeci, Eminönü, Küçükpazar, Cibali, Balat, Kumkapı ve Ahırkapı çevresindeki bağlantı yolları da yarış süresince ulaşıma kapalı kalacak. Tarihi Yarımada yönüne gidecek vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.

YOLLARIN YENİDEN AÇILIŞ PLANI

Trafik akışı, yarışın ilerleyişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden sağlanacak. Belirlenen plana göre ilk olarak Balat hattı saat 11.05 itibarıyla kontrollü şekilde trafiğe açılacak. Ardından saat 11.45’te Sirkeci hattı, 13.30’da ise Yenikapı çevresi tamamen ulaşıma açılmış olacak.

MARATON PROGRAMI VE ULAŞIM AVANTAJI

Yarış heyecanı sabah 08.00’de 10 kilometrelik parkurun start almasıyla başlayacak. Elit atletlerin yer alacağı 21 kilometrelik ana yarış ise 09.15’te başlayacak. Saat 11.00’de yapılacak ödül töreni ile sona erecek olan etkinlik süresince, göğüs numarası bulunan tüm yarışmacılar İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarından gün boyu ücretsiz faydalanabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

