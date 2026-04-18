Titanik'ten sağ çıkan yolcuya aitti: 21 milyon lira isteniyor!

1912 yılında batan Titanic'ten sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, aradan geçen 114 yılın ardından açık artırmaya çıkarılıyor.

İngiltere merkezli Henry Aldridge & Son tarafından satışa sunulacak olan can yeleğinin 250 ila 350 bin sterlin arasında alıcı bulacağı öngörülüyor. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 15 ila 21 milyon lira arasında değişiyor.

TİTANİK'TEN SAĞ ÇIKTI

Satışa çıkarılan yeleğin, dönemin ünlü moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon’un sekreteri olan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı belirtildi.

Francatelli’nin, Gordon ve eşi Cosmo Duff Gordon ile birlikte filika 1’e binerek facia gecesinden kurtulduğu biliniyor.

KURTULANLAR TARAFINDAN İMZALANDI

Bej renkli can yeleğinin, Francatelli ve aynı filikadaki diğer kurtulanlar tarafından imzalandığı ifade edildi. Yeleğin; omuz destekleri ve yan kayışları bulunan, mantar dolgulu 12 cepli kanvas bir tasarıma sahip olduğu kaydedildi.

Söz konusu tarihi parça daha önce Titanic Belfast Museum ve ABD’deki Titanic Museum Attraction gibi müzelerde sergilenmişti.

14 Nisan 1912’de buzdağına çarparak batan Titanik’te yaklaşık 2 bin 200 yolcu bulunuyordu. Filika yetersizliği nedeniyle yalnızca yaklaşık 700 kişi kurtulabilmişti.