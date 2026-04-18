Titanik'ten sağ çıkan yolcuya aitti: 21 milyon lira isteniyor!

1912’de batan Titanik’ten sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, 114 yıl sonra açık artırmaya çıkarılıyor. Yeleğin yaklaşık 21 milyon liraya kadar alıcı bulması bekleniyor.

1912 yılında batan Titanic'ten sağ kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, aradan geçen 114 yılın ardından açık artırmaya çıkarılıyor.

İngiltere merkezli Henry Aldridge & Son tarafından satışa sunulacak olan can yeleğinin 250 ila 350 bin sterlin arasında alıcı bulacağı öngörülüyor. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 15 ila 21 milyon lira arasında değişiyor.

TİTANİK'TEN SAĞ ÇIKTI

Satışa çıkarılan yeleğin, dönemin ünlü moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon’un sekreteri olan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı belirtildi.

Francatelli’nin, Gordon ve eşi Cosmo Duff Gordon ile birlikte filika 1’e binerek facia gecesinden kurtulduğu biliniyor.

Müzayede rekor satış: Tek örnek denildi, koleksiyoncular peşine düştüMüzayede rekor satış: Tek örnek denildi, koleksiyoncular peşine düştü

KURTULANLAR TARAFINDAN İMZALANDI

Bej renkli can yeleğinin, Francatelli ve aynı filikadaki diğer kurtulanlar tarafından imzalandığı ifade edildi. Yeleğin; omuz destekleri ve yan kayışları bulunan, mantar dolgulu 12 cepli kanvas bir tasarıma sahip olduğu kaydedildi.

Söz konusu tarihi parça daha önce Titanic Belfast Museum ve ABD’deki Titanic Museum Attraction gibi müzelerde sergilenmişti.

14 Nisan 1912’de buzdağına çarparak batan Titanik’te yaklaşık 2 bin 200 yolcu bulunuyordu. Filika yetersizliği nedeniyle yalnızca yaklaşık 700 kişi kurtulabilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Dünya
İran-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu!
İran-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu!
İsrail binlerce kez ihlal etti! Bibi’den bir ateşkes oyunu daha
İsrail binlerce kez ihlal etti! Bibi’den bir ateşkes oyunu daha