Hemşire Naile İlayda Ateş'in şüpheli ölümü: Son mesajı ortaya çıktı

İstanbul Kartal’da, 19 Mart tarihinde 27. kattaki bir evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki hemşire Naile İlayda Ateş’in ölümüne dair soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Genç hemşirenin yaşamını yitirmeden sadece 20 dakika önce annesine gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

Olayın ardından hemşire Ateş’in erkek arkadaşı olan diyetisyen doktor A.A., şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı. İfadesinde Naile İlayda Ateş ile 2,5 aydır görüştüklerini belirten doktor A.A., akşam saatlerinde alkol aldıklarını, eve döndüklerinde alkolün etkisiyle kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadıklarını iddia etti. A.A., banyoya girip çıktığında salon penceresinin açık olduğunu ve Ateş’in aşağıda yattığını gördüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı

Soruşturma derinleşirken, Naile İlayda Ateş’in ölümünden sadece 20 dakika önce annesine gönderdiği veda niteliğindeki mesaj ortaya çıktı. Ateş’in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu. Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın."