Emekliye zam için 1 milyon imza kampanyası başlatıldı

Memura verilen ancak memur emeklisine yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zam için AYM’deki başvurunun öncelikli görüşülmesi istendi.

Seçim döneminde memurlara verilen ancak memur emeklilerine ödenmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya, Yargıtay Onursal Üyesi ve emekli Seyfettin Çilesiz’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun öncelikli ele alınması talebiyle yürütülüyor.

Çilesiz’in dosyası üzerinden başlatılan kampanyada hedef, AYM’ye sunulmak üzere 1 milyon imza toplamak. Emekliler, seyyanen zammın kendilerine de yansıtılması gerektiğini savunuyor.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, kampanyaya ilk günden binlerce başvuru geldiğini söyledi. Gündoğan, emeklilerin zam talebine ilişkin dosyanın AYM komisyonlarında beklediğini belirterek sürecin uzamasının her ay yeni bir maddi kayıp doğurduğunu ifade etti.

Gündoğan, başvurunun yalnızca Çilesiz’i değil, tüm memur emeklilerini ilgilendirdiğini vurgulayarak “Çilesiz’in davası bütün emeklilerin menfaatini etkiliyor. Emeklilerimiz, bireysel başvuru haklarını kullanmak için adliyede savcılık ya da hukuk mahkemelerine dilekçe verip AYM’ye gönderilmesini talep edebilir. Başvuru ücretsiz” dedi.

"DİLEKÇELERİ KABUL ETMEMEK ANAYASAL SUÇ"

Kampanya kapsamında hazırlanan örnek dilekçede, seyyanen zammın katsayı artışıyla bugün 23 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. Dilekçede şu ifade yer aldı:

Aylığıma yansıtılması gereken 8.077 TL seyyanen zam bugün için katsayı artışıyla 23.000 TL’ye ulaştığı halde maaşıma yansıtılmaması nedeniyle her ay eksik ödeme almaktayım. Hukuki menfaatim bulunan başvurunun görüşülmesi talebim vardır

Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'te kritik hamle

Avukat Gündoğan, mahkemelerin emeklilerden gelen dilekçeleri kabul edip AYM’ye göndermek zorunda olduğunu söyledi. Dilekçelerin alınmamasının, Anayasa’nın 74’üncü maddesinde güvence altına alınan dilekçe hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Uşak’ta bazı mahkemelerin dilekçeleri kabul etmediğini ileri süren Gündoğan, bu uygulamanın sürmesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını belirterek “İhlalin devam etmesi halinde suç duyurusunda bulunacağız” dedi.