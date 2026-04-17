Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı

İstanbul Kartal’da, evinde tek başına bulunan 59 yaşındaki Ruhan Çalu’yu bıçaklayarak öldüren, daha sonra ise karakola giderek teslim olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Deniz G. adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayeti itiraf ettiği belirtilirken cinayeti neden işlediğini söylemedi. Şüphelinin evden aldığı Çalu'ya ait cep telefonunu ise boş araziye attığı öğrenildi.

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak’ta, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Ruhan Çalu’nun dairesinden gelen bağırma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, açık kapıdan daireye girdiklerinde Çalu'yu bıçaklanmış bir halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ruhan Çalu’nun aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

KARAKOLDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olayın ardından bir taksiye binerek Kocaeli’ne gittiği tespit edildi.

Şüpheliyi yakalamak için bölgede operasyonlara başlanırken, cinayeti gerçekleştirdiğini söyleyen Mert Deniz G., karakola giderek teslim oldu. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 20 yaşındaki Mert Deniz G.’in üniversite öğrencisi olduğu ve suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ!

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Mert Deniz G.’nin olayı neden gerçekleştirdiği konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin olaydan sonra aldığı cep telefonunun, eve yakın boş bir araziye atılmış olarak bulunduğunu ifade etti. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

