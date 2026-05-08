Foça göçmen faciasında 1 çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık halde bulunan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör şüphelisi tutuklandı.

6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.53 sularında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan "bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu" ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

19 göçmenin can verdiği faciada 12 tutuklu!

DENİZ YÜZEYİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yarı batık vaziyetteki botun üzerinde bulunan 39 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı. Deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi verdiği tespit edilen 4 göçmen de ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılarak kurtarıldı. Ancak yapılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli sağlık kontrolleri ve ilk sorgularının tamamlanmasının ardından İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.

Olayın ardından "göçmen kaçakçılığı" şüphesiyle yakalanan E.D. (39), Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)