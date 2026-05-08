Foça göçmen faciasında 1 çocuk hayatını kaybetti

Foça göçmen faciasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında yarı batık bottaki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan organizatör şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık halde bulunan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör şüphelisi tutuklandı.

6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.53 sularında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan "bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu" ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

19 göçmenin can verdiği faciada 12 tutuklu!19 göçmenin can verdiği faciada 12 tutuklu!

DENİZ YÜZEYİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yarı batık vaziyetteki botun üzerinde bulunan 39 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı. Deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi verdiği tespit edilen 4 göçmen de ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılarak kurtarıldı. Ancak yapılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

izmirde-gocmen-botu-yari-batik-halde-bu-1299036-386394.jpg

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli sağlık kontrolleri ve ilk sorgularının tamamlanmasının ardından İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi.

izmirde-gocmen-botu-yari-batik-halde-bu-1299032-386394.jpg

Olayın ardından "göçmen kaçakçılığı" şüphesiyle yakalanan E.D. (39), Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı
Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı