10. katta iskelede asılı kalan 2 işçi kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yapımı devam eden 15 katlı bir otel inşaatında, dış cephe boyası yapıldığı sırada iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu 10'uncu katta mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği halatlı kurtarma operasyonuyla sağ salim yere indirildi.

Olay, Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 39664 Sokak üzerinde yer alan otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephe boyasını gerçekleştiren B.A. ve M.A. isimli işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin motor sistemi aniden boşaldı.

Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi

GÜVENLİK KEMERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağı düşmesiyle birlikte B.A. ve M.A., metrelerce yükseklikten zemine çakılmaktan son anda kurtuldu. İşçiler, üzerlerinde bulunan güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde 10'uncu kat hizasında havada asılı kaldı. İplerde asılı kalan işçileri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ÇAMURLU ZEMİN KURTARMA PLANINI DEĞİŞTİRDİ

İtfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için derhal harekete geçti. Ancak bölgedeki yağış nedeniyle binanın çevresindeki zeminin ıslak ve çamurlu olması, merdivenli itfaiye aracının güvenli bir şekilde konumlandırılmasını imkansız kıldı. Olası riskleri değerlendiren ekipler, merdivenli araç yerine kurtarma operasyonunun ip sistemleri kullanılarak yapılmasına karar verdi.

ÇATIDAN KURULAN SİSTEMLE KURTARMA

Operasyon kapsamında, bir itfaiye personeli binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler, halat yardımıyla metrelerce aşağıda mahsur kalan işçilere ulaştı.

30 ilde narkotik operasyonu! 122 kişi tutuklandı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İtfaiye görevlileri tarafından kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirilen B.A. ve M.A., bulundukları noktadan kontrollü bir şekilde zemine indirildi. Aşağıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin yapılan ilk sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)