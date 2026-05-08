Huzur evinde dehşet veren görüntüler: Şiddet faili personelin görevine son verildi

İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir bakımevinde engelli bireye yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilgili personelin iş akdi derhal feshedildi ve hakkında adli süreç başlatıldı. Olaydan etkilenen mağdur hastanede tedavi altına alınırken, söz konusu kuruma yönelik kapsamlı bir teftiş süreci yürütülüyor.

İstanbul, Beylikdüzü'ndeki bir özel bakımevinde engelli bir bireye şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedi ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan şiddet görüntülerinin ardından harekete geçen Bakanlık, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan ilk tespitlere göre, 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen olayın Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde yaşandığı belirlendi.

MAĞDUR ENGELLİ BİREY TEDAVİ ALTINDA

Olaydan etkilenen engelli bireyin durumuna ilişkin de bilgi verilen açıklamada, mağdurun hastaneye sevk edildiği ve gerekli tıbbi müdahalenin gerçekleştirildiği aktarıldı. Engelli bireyin tedavi ve takip sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

