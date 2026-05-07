Engelli kızına istismarı ihbar etmek için emniyete gitmişti! Acılı anne ifade verirken can verdi

Artvin’de zihinsel engelli kızının maruz kaldığı cinsel istismarı ihbar etmek için polis merkezine giden 53 yaşındaki Nalan Kaya, ifade verdiği sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi. Evladı için hukuk mücadelesi başlatan annenin kalbi yaşadığı acıya dayanmazken, istismar şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını ihbar etmek için polis merkezine giden 53 yaşındaki Nalan Kaya, ifade verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan Kaya hastanede yaşamını yitirirken, şikayetçi olduğu şüpheli T.K. tutuklandı.

İFADE VERİRKEN TANSİYONU YÜKSELDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Nalan Kaya, şikayette bulunmak üzere kızıyla birlikte polis merkezine gitti. Kaya, emniyette ifade işlemlerini gerçekleştirdiği sırada tansiyonu yükselerek aniden fenalaştı.

AORT DAMARININ YIRTILDIĞI BELİRLENDİ

Polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nalan Kaya, acil tedaviye alındı. Yapılan incelemelerde Kaya’nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. 53 yaşındaki Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi olan Kaya’nın ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı.

ŞÜPHELİ EŞKAL ÜZERİNDEN YAKALANDI

Nalan Kaya’nın fenalaşmadan önce verdiği ifadede belirttiği eşkal bilgileri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli T.K.’yı (49) kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 49 yaşındaki T.K., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

