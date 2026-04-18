ASKİ duyurdu: Başkentte yüzde 40 eşiği için geri sayım başladı!

Ankara barajları nisan yağmurlarıyla nefes aldı ve doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. ASKİ verilerine göre geçen yılın üzerinde bir grafik çizilse de aşırı sıcakların yarattığı sünger etkisi ve buharlaşma riski su rezervlerinin dolma hızını yavaşlatmaya devam ediyor.

Başkent Ankara aylardır süren susuzluk kaygısını geride bırakarak derin bir nefes almaya başladı. Şehir genelinde etkili olan yağışlar baraj havzalarına adeta can suyu olurken rezervlerdeki tehlikeli düşüş yerini umut verici bir yükselişe bıraktı.

ASKİ duyurdu: Beypazarı’nda sular kesiliyor, 4 saat sular yok!ASKİ duyurdu: Beypazarı’nda sular kesiliyor, 4 saat sular yok!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel rakamlar kuraklığın izlerinin silinmeye başladığını ve su seviyelerinin istikrarlı bir tırmanışa geçtiğini resmileştirdi.

BAŞKENTTE YÜZDE 40 HEYECANI

ASKİ verileri başkentin su depolarındaki doluluk oranının her geçen gün bir üst basamağa tırmandığını kanıtlıyor. 15 Nisan günü yüzde 39,54 olarak ölçülen toplam doluluk rakamı 16 Nisan’da yüzde 39,65 seviyesine ulaştı. 17 Nisan itibarıyla yüzde 39,75 noktasına gelen su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 39,85 olarak kaydedildi.

Her ne kadar kritik yüzde 40 sınırı henüz tam olarak geçilemese de mevcut tablo geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 28,38’lik oranın çok üzerinde bir başarı sergiliyor.

AKTİF SU REZERVLERİ ŞAHLANIYOR İSTİKRARLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kullanılabilir su miktarını gösteren aktif doluluk oranlarında da ivme kaybı yaşanmadan ilerleme kaydediliyor. 15 Nisan tarihinde yüzde 32,51 olan bu oran takip eden günlerde kademeli olarak yükselerek 17 Nisan’da yüzde 32,73 rakamını gördü. Bugün yapılan ölçümlerde ise kullanılabilir su miktarının yüzde 32,85 seviyesine çıktığı anlaşıldı.

Uzmanlar bu artış grafiğini sevindirici bulsa da kentin su güvenliğinin kalıcı hale gelmesi için henüz yolun başında olunduğunu vurguluyor.

İSKİ son durumu paylaştı: Milimetrik kımıldama bile yokİSKİ son durumu paylaştı: Milimetrik kımıldama bile yok

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 18 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %73,36
  • Çamlıdere Barajı: %33,97
  • Çubuk 2 Barajı: %66,87
  • Eğrekkaya Barajı: %73,61
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %58,05
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %33,24
  • Peçenek Barajı: %26,44
  • Türkşerefli Barajı: %6,35
  • Uludere Barajı: %45.00

KURUYAN TOPRAK SUYU BARAJA BIRAKMIYOR SÜNGER ETKİSİ DEVREDE

Yağışlardaki artışa rağmen baraj göllerindeki doluluk hızının neden beklenen tempoda gitmediğine dair bilimsel gerçekler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle adeta kavrulan topraklar düşen her damla yağmuru bir sünger gibi emiyor.

Yağmur sularının büyük bir bölümü baraj havzalarına akışa geçemeden yer altı sularına karışıyor veya toprak tarafından hapsediliyor.

ASKİ duyurdu: Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

BUHARLAŞMA TEHDİDİ HAVZALARDAKİ GİZLİ DÜŞMAN OLDU

Başkentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması su yönetimi için yeni bir risk faktörünü doğurdu. Havzaya düşen suyun önemli bir kısmı sıcaklığın etkisiyle hızla buharlaşarak gökyüzüne karışıyor. Bu durum rezervlerin dolma hızını doğrudan keserken uzmanlar artan sıcaklıkların baraj verimliliği üzerindeki olumsuz etkisine karşı uyarılarını yineliyor.

İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Gece yarısı feci kaza! 1 ölü 1 yaralı
Gece yarısı feci kaza! 1 ölü 1 yaralı
Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak!
Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak!
Çiftçinin yeni altın madeni: Bir kez ekiliyor 20 kez toplanıyor
Çiftçinin yeni altın madeni: Bir kez ekiliyor 20 kez toplanıyor