Megakent İstanbul bahar yağışlarıyla nefes almaya çalışsa da barajlardan gelen veriler beklenen ferahlamanın çok uzağında kalındığını gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel rakamlar su rezervlerindeki artışın milimetrik düzeyde takılıp kaldığını kanıtladı.

Uzmanlar ise yaklaşan yaz ayları öncesinde nüfus artışı ve iklim krizi kıskacındaki kent için kritik uyarı seviyesine geçildiğini vurguluyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI YERİNDE SAYIYOR

Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen barajlardaki doluluk grafiği yatay seyirden kurtulamadı. İSKİ kayıtlarına göre 14 Nisan tarihinde yüzde 70,33 olan doluluk oranı 15 Nisan’da yüzde 70,34 olarak ölçülürken 16 Nisan itibarıyla bu rakam yüzde 70,36 seviyesine ancak çıkabildi. Bugün yani 17 Nisan verilerine göre ise oran düne göre hiç değişmeyerek yüzde 70,36 seviyesinde sabitlendi.

Yılın başından bu yana metrekareye düşen 390 kilogramlık yağışa rağmen barajların tam kapasiteye ulaşamaması tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE KALAN SU REZERVİ

Son 10 yılın verileriyle yapılan kıyaslamalar İstanbul’un su krizine ne kadar yaklaştığını somut bir şekilde belgeliyor. 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 90 seviyelerinde seyreden doluluk oranları bu yıl yüzde 70 sınırında güçlükle tutunuyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre doluluğun 11 puan geride kalması su yönetiminde artık hata payının kalmadığına işaret ediyor.

İSKİ duyurdu: Barajlar son 10 yılın gerisinde, su tablosu endişe veriyor!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (17 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,63

Darlık Barajı: %86,64

Elmalı Barajı: %91,87

Terkos Barajı: %56,81

Alibey Barajı: %67,56

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,79

Istrancalar Barajı: %50,35

Kazandere Barajı: %61,79

Pabuçdere Barajı: %61,06

DIŞ KAYNAK DESTEĞİ OLMASA MUSLUKLAR AKMAYACAKTI

İstanbul’un günlük 3 milyon metreküpü aşan devasa su iştahı mevcut barajların kapasitesini çoktan zorlamaya başladı. Şehrin susuz kalmasını engelleyen tek güç ise dış kaynaklardan sağlanan takviyeler oldu.

Melen ve Yeşilçay hatları üzerinden İstanbul’a pompalanan 267 milyon metreküplük su adeta kentin can simidi işlevini gördü. Uzmanlara göre bu dış destekler olmasaydı megakent şu an ağır bir kuraklık ve susuzluk senaryosuyla yüzleşmek zorunda kalacaktı.

"BARAJLAR TAM DOLU OLSA BİLE İSTANBUL’A YETMİYOR"

Prof. Dr. Meriç Albay tarafından paylaşılan veriler İstanbul’un su geleceğine dair acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Kentin yıllık 1,5 milyar metreküplük su ihtiyacının mevcut baraj kapasitesinin çok üzerinde olduğunu belirten Albay kentsel büyümenin su havzalarını yok ettiğini ifade ediyor.

Kar yağışının azalması nedeniyle derelerin debisinin düşmesi baraj verimliliğini baltalayan en büyük etken olarak görülüyor.

YAZ AYLARI ÖNCESİ TASARRUF ÇAĞRISI

Deniz suyu arıtma sistemlerinin yüksek maliyet ve çevre kirliliği riski nedeniyle kalıcı çözüm olamayacağını vurgulayan uzmanlar yağmur suyu hasadı yöntemine geçilmesini öneriyor.

Haziran ayıyla birlikte başlayacak yoğun buharlaşma ve artacak tüketim miktarı İstanbul’u en zorlu sınavıyla karşı karşıya bırakacak.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir göstergedir. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koyar. İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılırken bu veri esas alınır.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Doluluk oranı, barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç yüzdeye çevrilerek ifade edilir.

Örneğin toplam kapasitesi 500 milyon metreküp olan bir barajda 250 milyon metreküp su bulunuyorsa doluluk oranı yüzde 50 olarak hesaplanır. Bu veriler düzenli ölçümlerle güncellenir ve kamuoyuyla paylaşılır. (AA)