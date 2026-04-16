İstanbul'da bahar yağışları barajlara can suyu olsa da beklenen büyük ferahlama bir türlü gelmedi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) gelen son veriler doluluk oranlarında milimetrik bir kımıldanma olduğunu kanıtlıyor ancak uzmanlar megakentin geleceği için kritik uyarılarda bulunuyor. Nüfus baskısı ve değişen iklim koşulları İstanbul'un su rezervlerini ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

BARAJLARDA KRİTİK EŞİK AŞILSA DA TEHLİKE GEÇMEDİ

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 14 Nisan'da yüzde 70,33 seviyesindeyken bu rakam 15 Nisan'da yüzde 70,34 olarak kayda geçti. Bugün yani 16 Nisan itibarıyla ise oran yüzde 70,36 seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana metrekareye yaklaşık 390 kilogram yağış düşmesine rağmen bu miktar kentin uzun vadeli güvenliği için yeterli görülmüyor.

SON 10 YILIN VERİLERİ ALARM VERİYOR

Geçmiş yıllarla yapılan kıyaslamalar su rezervlerindeki kaybın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 90 doluluğu gören İstanbul barajları bu yıl yüzde 70 sınırına ancak tutunabildi. Mevcut rakamların geçtiğimiz yılın bile 11 puan gerisinde kalması su yönetiminde hata payı olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (16 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,63

Darlık Barajı: %86,69

Elmalı Barajı: %91,79

Terkos Barajı: %56,64

Alibey Barajı: %67,56

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,62

Istrancalar Barajı: %55,15

Kazandere Barajı: %61,95

Pabuçdere Barajı: %60,84

MEGAKENTİN CAN SİMİDİ MELEN VE YEŞİLÇAY OLDU

Günlük 3 milyon metreküpü bulan devasa su tüketimi İstanbul'un kendi kaynaklarını aşmış durumda. Bu süreçte dış kaynaklardan sağlanan 267 milyon metreküplük su kentin adeta can simidi oldu. Melen ve Yeşilçay hatlarından gelen bu destek olmasaydı megakentin çoktan ağır bir susuzluk kriziyle yüzleşeceği belirtiliyor.

BARAJLAR TAMAMEN DOLSA BİLE YETMİYOR

Prof. Dr. Meriç Albay kentin su potansiyeline dair sarsıcı bir gerçeği paylaştı. İstanbul'un yıllık 1,5 milyar metreküplük su ihtiyacının barajlar tam kapasite olsa dahi karşılanamadığını vurgulayan Albay kentsel büyümenin havzaları daralttığına dikkat çekti. Kar yağışının azalmasıyla derelerin debisinin düşmesi baraj verimliliğini de doğrudan aşağı çekiyor.

YAZ AYLARINDA BÜYÜK SINAV BAŞLIYOR

Deniz suyu arıtma yöntemi maliyet ve kirlilik nedeniyle şu an için çözüm olarak görülmezken uzmanlar yağmur suyu hasadı ve sanayide tasarrufun altını çiziyor. Haziran ayıyla birlikte artacak buharlaşma ve yüksek tüketim miktarı İstanbul'un su yönetimi için asıl zorlu sürecin kapıda olduğunu gösteriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak gösterilir ve su rezervlerinin mevcut durumunu anlamaya yarar. Bu oran, içme suyu temini, tarım ve enerji üretimi planlamasında temel bir göstergedir.

Su seviyesindeki değişimleri takip etmek için düzenli olarak ölçülür. Düşük oranlar kuraklık riskine, yüksek oranlar ise su bolluğuna işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir veridir. Su kesintilerinin önceden planlanmasına ve kriz yönetimine yardımcı olur. Tarımsal sulama ve enerji üretimi bu veriye göre düzenlenir. Kurak dönemlerde erken uyarı sistemi gibi işlev görür. Aynı zamanda su tasarrufu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynar.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam baraj kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak yüzde değeri elde edilir. Formül şu şekildedir: mevcut su miktarı bölü toplam kapasite çarpı 100.

Örneğin 500 milyon metreküp kapasiteli bir barajda 250 milyon metreküp su varsa doluluk oranı yüzde 50 olur. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir.

İSTANBUL İÇİN GÜVENLİ BARAJ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ OLMALI?

İstanbul’da güvenli baraj doluluk seviyesi genellikle yüzde 70 ile yüzde 85 aralığı olarak kabul edilir. Bu aralık, hem günlük su tüketimini karşılamak hem de yaz aylarında oluşabilecek buharlaşma kayıplarına karşı tampon oluşturmak için önemlidir.

Yüzde 60’ın altı riskli seviye olarak değerlendirilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90’a yaklaşan seviyelerde ise taşkın ve yönetim kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak bu oranlar değişkenlik gösterebilir. (AA)