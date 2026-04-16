İzmir su krizini geride bırakıyor. Geçtiğimiz yılın kapkara tablosu, 2026 baharında yerini tam anlamıyla bir su bayramına bıraktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'dan gelen son veriler, barajlardaki doluluk oranlarının yüzleri güldürdüğünü gösteriyor. İşte kentin susuzluk kabusunu bitiren o çarpıcı rakamlar.

BARAJLARDA REKOR DOLULUK ORANI

İzmir geçtiğimiz yıl kuraklığın pençesinde adeta can çekişiyordu. Şehrin en büyük su deposu olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 15 sınırına kadar gerilemişti. 2026 yılının ilk çeyreğinde etkili olan sağanak yağışlar bu karamsar tabloyu tamamen sildi.

15 Nisan itibarıyla yüzde 53,26 olan doluluk oranı, sadece bir gün sonra yani 16 Nisan'da yüzde 53,41 seviyesine ulaştı.

SU HACMİNDE DEVASA ARTIŞ

Rakamlar kentin su rezervindeki iyileşmeyi net bir şekilde kanıtlıyor. Geçen yıl aynı tarihlerde 64 milyon metreküp su barındıran havzalarda, bugün itibarıyla 172 milyon 909 bin metreküp su birikti.

Kentin kısa vadeli su ihtiyacını garanti altına alan bu gelişmede, kullanılabilir su miktarının 153 milyon 359 bin metreküpe çıkması büyük rol oynuyor.

GÖRDES BARAJI DOLULUK ORANI

Kentin bir diğer hayati damarı olan Gördes Barajı adeta küllerinden doğdu. Şubat ayı başında tamamen kuruma noktasına gelen ve alarm veren baraj, yoğun yağışlar ve sel sularıyla hızla doldu.

Geçen yıl yüzde 5 seviyelerine kadar düşen doluluk oranı, bugün yüzde 40,07 bandına yerleşti. Gördes'teki kullanılabilir su miktarı 25 milyon metreküpten 175 milyon 459 bin metrekübe yükselirken, toplam hacim 190 milyon 959 bin metreküpü buldu.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM (İZSU VERİLERİYLE)

16 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %53,41

Balçova Barajı: %98,81

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %40,07

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %81,33

İZMİR'E 2035 YILINA KADAR MÜJDE

Uzmanlar Gördes Barajı'ndaki teknik sorunların çözülmesinin bu başarıda payı olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Yaşar, Gördes’in kapasite olarak Tahtalı'dan daha büyük olduğunu ve mevcut birikimin kenti uzun süre rahatlatacağını vurguluyor. Yağış tahminleri ve mevcut doluluk verileri bir araya geldiğinde İzmir halkı için sevindirici bir sonuç ortaya çıkıyor. Şehirde 2035 yılına kadar yeni bir su krizi beklenmiyor

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının durumunu anlamak için kritik bir göstergedir. Bu oran, içme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında önemli rol oynar. Düşük doluluk oranı kuraklık riskini, yüksek oran ise su fazlasını gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin temel verilerinden biridir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’de barajlar için ideal doluluk oranı genellikle %60 ile %80 arası kabul edilir. Bu aralık, hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası kurak dönemlere hazırlıklı olmak açısından güvenlidir. %40’ın altına düşen seviyeler riskli kabul edilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. %90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara göre bu oranlar değişkenlik gösterebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam baraj kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak yüzdeye çevrilir. Formül şu şekildedir: (Mevcut Su Miktarı / Toplam Kapasite) x 100. Örneğin 100 milyon metreküp kapasiteli bir barajda 50 milyon metreküp su varsa doluluk oranı %50’dir. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir. (DHA)