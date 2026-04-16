İZSU açıkladı: Bugün 8 ilçede musluklar susacak!
16 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
16 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
İZSU: Şubat'ta Gördes sıfırı görmüştü, nisan'da rekora koşuyor
16 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
İzmir, Aliağa – Horozgediği Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:14 – 12:14 (Tahmini) | Süre: ~2 saat
- Konum: Horozgediği Mahallesi
- Sebep: Yangın hidrantı kurulumu
16 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
İzmir, Beydağ – Atatürk Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 09:45 – 12:00 (Tahmini) | Süre: ~2 saat 15 dakika
- Konum: Atatürk Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
16 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
- İzmir, Çiğli – Atatürk / Esentepe / İzkent Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 06:15 – 08:15 (Tahmini) | Süre: ~2 saat
- Konum: Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri
- Sebep: Gediz A.Ş. kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölge pompalarının devre dışı kalması
16 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
İzmir, Karabağlar – Arap Hasan / Basın Sitesi Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 13:00 – 16:00 (Tahmini) | Süre: ~3 saat
- Konum: Arap Hasan Mahallesi, Basın Sitesi; 235 Sokak ve 236 Sokak içleri
- Sebep: Şebeke yenileme/döşeme çalışması (Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü)
16 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
İzmir, Karşıyaka – Atakent / Bostanlı Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:15 – 11:45 (Tahmini) | Süre: ~1 saat 30 dakika
- Konum: Atakent ve Bostanlı Mahalleleri; 2019 Sokak No:4 civarı
- Sebep: Vana arızası
İzmir, Karşıyaka – Cumhuriyet Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:10 – 11:40 (Tahmini) | Süre: ~1 saat 30 dakika
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi; 6716 Sokak No:59 civarı
- Sebep: Branşman arızası
16 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
İzmir, Ödemiş – Birgi Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 11:03 – 14:03 (Tahmini) | Süre: ~3 saat
- Konum: Birgi Mahallesi (Arif Çelebi Sokak civarı)
- Sebep: GDZ EDAŞ müteahhit çalışması
İzmir, Ödemiş – Artıcak Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:06 – 12:06 (Tahmini) | Süre: ~2 saat
- Konum: Artıcak Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir, Ödemiş – Çaylı Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 07:40 – 14:00 (Tahmini) | Süre: ~6 saat 20 dakika
- Konum: Çaylı Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
16 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
İzmir, Torbalı – Ayrancılar / İnönü / Türkmenköy Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 09:13 – 13:14 (Tahmini) | Süre: ~4 saat 1 dakika
- Konum: Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy Mahalleleri
- Sebep: Gediz Elektrik EDAŞ enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü
16 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
İzmir, Urla – Atatürk Mahallesi
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 11:20 – 14:30 (Tahmini) | Süre: ~3 saat 10 dakika
- Konum: Atatürk Mahallesi
Sebep: Telekom müteahhitinin şebeke hattına zarar vermesi
- İzmir, Urla – Kalabak / Şirinkent / Yenice / Zeytinalanı Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 10:37 – 13:37 (Tahmini) | Süre: ~3 saat
- Konum: Kalabak, Şirinkent, Yenice ve Zeytinalanı Mahalleleri; Keklik Tepe, Kocadağ ve civarı
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir, Urla – Altıntaş / Yaka Mahalleleri
- Tarih: 16.04.2026 (Perşembe)
- Saat: 09:49 – 13:01 (Tahmini) | Süre: ~3 saat 12 dakika
- Konum: Altıntaş ve Yaka Mahalleleri
- Sebep: Ana boru arızası / Gediz çalışması
İzmir’de geniş çaplı kesinti: Elektrikler ne zaman gelecek?
16 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
16 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
16 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.