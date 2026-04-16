İzmir’de geniş çaplı kesinti: Elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir’de planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler, özellikle altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında geniş bir bölgeyi etkileyecek.

16 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’in 22 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

16 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR - Fatih, B. Hayrettin Paşa

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Fatih (Cemalettin Aksu Cd., Papatya Küme Evleri, Sanayi Bölgesi Cd.), B. Hayrettin Paşa

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BALÇOVA / İZMİR - Korutürk

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Korutürk (Baraj Yolu Sk., Yaşam Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYINDIR / İZMİR - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Lütuflar, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Kızıloba, Karapınar, Karahayıt, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova (İlgili tüm sokak ve küme evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 16:01 - 17:00 - Süre: 59 Dakika

  • Konum: Hacı İbrahim, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba, Lütuflar, Bıyıklar, Camii, Demircilik, Fatih, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova (İlgili tüm sokak ve küme evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Kurt, Hacı İbrahim, Sadıkpaşa, Çamlıbel, Elifli, Fırınlı, Karahalilli, Kızılcaağaç, Orta, Atatürk, Bıyıklar, Mithatpaşa, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Yeni, Yenice, Söğütören, Tokatbaşı, Yeşilova, Hatay (İlgili tüm sokak ve küme evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 16:01 - 17:00 - Süre: 59 Dakika

  • Konum: Orta, Mithatpaşa, Kurt, Camii, Çamlıbel, Bıyıklar, Hatay, Hacı İbrahim, Hacı Beşir, Fatih, Demircilik, Çınar, Karahalilli, Fırınlı, Kızılcaağaç, Atatürk, Zeytinova, Yeşilova, Tokatbaşı, Söğütören, Pınarlı, Elifli, Yenice, Yeni, Sadıkpaşa (İlgili tüm sokak ve küme evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Çınar, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Pınarlı, Söğütören, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Atatürk, Kızılcaağaç, Karahalilli, Fırınlı, Elifli, Çamlıbel, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice (İlgili tüm sokak ve küme evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Yakacık, Yusuflu, Fatih, Buruncuk

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yakacık (Bayındır Yolu, Yüksel Sk., Şirinkır Sk., Buruncuk Yolu, Yakacık Sk.), Yusuflu (Çiçek Sk., Gazi Atatürk Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri), Fatih, Buruncuk (Demiryolu Altı Sk., Buruncuk Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAKLI - Adalet, Tepekule

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Adalet (1643/29. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1643/35. Sk.), Tepekule (2084/8. Sk., 2086/5. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BERGAMA - İncecikler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: İncecikler (İncecikler Köyü Yolu, Kozak Bergama Yolu, İncecikler Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - Kadıköy, Zağnoz, Ayaskent

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kadıköy (Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu), Zağnoz (Zağnoz Merkez Küme Evleri), Ayaskent (1801. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - Yukarıbey Kaplan

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: Yukarıbey Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - İsmailli Hacılar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BORNOVA - Ümit, Doğanlar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 12:30 - Süre: 30 Dakika

  • Konum: Ümit (1412/2. Sk., 1418. Sk., 1411. Sk., 1411/6. Sk., 1411/4. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/1. Sk., 1412. Sk., 1411/5. Sk., 1414. Sk.), Doğanlar (1605. Sk., 1423. Sk., 1422. Sk., 1417. Sk., 1410. Sk., 1421. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA - Yakaköy, Karaçam

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yakaköy (10751/2. Sk., Özbek Sk.), Karaçam (İstanbul Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BUCA - Akıncılar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Akıncılar Mahallesi; Akdoğan Cd., 540/1. Sk., 522. Sk., 524/1. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 559. Sk., 558. Sk., 557. Sk., 555. Sk., 551. Sk., 548. Sk., 546/1. Sk., 546. Sk., 544. Sk., 542. Sk., 540. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA - Yiğitler, Çamlık

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 16:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Yiğitler Mahallesi; Onat Cd., 367. Sk., 365. Sk., 363. Sk. / Çamlık Mahallesi; 856. Sk., 854. Sk., 415/1. Sk., 411/2. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇEŞME - Ovacık, Musalla, Fahrettinpaşa

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Ovacık Mahallesi; 7094. Sk., 7107. Sk., 7034/1. Sk., 7105. Sk., 7068/1. Sk., 7106, 7110. Sk., 7053/1. Sk., 7055. Sk., 7028. Sk., 7092. Sk., 7000. Sk., 7036. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7047. Sk., 7049. Sk., 7051. Sk., 7053. Sk., 7059. Sk., 7060. Sk., 7061. Sk., 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7032. Sk., 7035. Sk., 7103. Sk., 7036/1. Sk., 7056. Sk. / Musalla Mahallesi; 7038. Sk., 7017. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7027. Sk., 7011. Sk., 7010/1. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, 7001. Sk., 7002. Sk., 7010. Sk., 7007. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7016. Sk., 7006. Sk., 7005. Sk., 7024. Sk., 1500. Sk., Sarnıç Mevkii Küme Evleri, 1512. Sk., 1564. Sk., Deveci Alan Küme Evleri, 7008. Sk., 7014. Sk., 7018. Sk. / Fahrettinpaşa Mahallesi

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇİĞLİ - Aydınlıkevler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Aydınlıkevler Mahallesi; 6780. Sk., 6784. Sk., 6779. Sk., 6782. Sk., 6783. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

FOÇA - Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yenibağarası Mahallesi; Zeytinköy Mevkii Küme Evleri, 1050. Sk., 1001/2. Sk., 1002/1. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1008/1. Sk., 1020. Sk., 1054. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, 1001. Sk., 1001/1. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Yenifoça Cd., 1040. Sk., 1010/1. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri / Fevzi Çakmak Mahallesi; Sadullah Sever Cd. / Hacıveli Mahallesi; 20. Sk., 20/4. Sk. / Koca Mehmetler Mahallesi; 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk. / Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi; 494. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARABAĞLAR - Poligon

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Poligon Mahallesi; 123/7. Sk., 123/6. Sk., 123/16. Sk., 123/10. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kemalpaşa - Çiniliköy, Soğukpınar, Yukarıkızılca Merkez, Nazarköy

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Çiniliköy (359 Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri, Torbalı Cd., 4101. Sk., 4146. Sk., Çiniliköy Yolu, 4144. Sk., 4133, 4162, 4124, 4120, 4142, 4132, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri), Soğukpınar (Soğukpınar Küme Evleri, Çelebiyaka Küme Evleri, 340. Sk., 342. Sk., 337. Sk.), Yukarıkızılca Merkez (Belağzı Küme Evleri, Çamköy Küme Evleri), Nazarköy (Savanda Yolu Kümeevler, 4051. Sk., Yeşillik Yolu Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa - Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy, Cumalı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yeşilköy (Yeşilköy Yolu Küme Evleri), Vişneli (4001. Sk., 4010. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4024. Sk., 4014. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, 4009. Sk., 4008/1. Sk., 4008. Sk., 4007. Sk., 4006. Sk., 4004. Sk., 4011, 4012. Sk., Aşağı Vişneli Yolu Küme Evleri, 4005. Sk., 4003. Sk., 4002. Sk.), Gökyaka (Gökyaka Yolu Küme Evleri), Dereköy (Dereköy Yolu Küme Evleri, 3104. Sk., 3106. Sk., 3101. Sk., Kıralanı Yolu Küme Evleri, 3102 Sk.), Cumalı (Tepe Arası Yolu Küme Evleri, Cumalı Yolu Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konak - Alsancak

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Atatürk Cd., 1469. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., Cumhuriyet Blv.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Menderes - Orta

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Türkan Saylan Cd., 8101. Sk., 29 Ekim Cd., 1238. Sk., 1236. Sk., 1234. Sk., 1232. Sk., 1230. Sk., 1191. Sk., 1180. Sk., 1176. Sk., 1172. Sk., 1170. Sk., 1168. Sk., 1167. Sk., 1166. Sk., 1165. Sk., 1164. Sk., 1162. Sk., 1160. Sk., 1158. Sk., 8103/1. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Menderes - Değirmendere, Sancaklı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Değirmendere (3505. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Şelale Sk., Malta Sk., 3503. Sk., Malta Köyü Küme Evleri), Sancaklı (7871. Sk., Yukarı Sancak Koy, Yukarı Sancaklı Cd., Aşağı Sancaklı Cd., 7869. Sk., 7866. Sk., 7863. Sk., 7872. Sk., 7874. Sk., Claros Blv., 7865. Sk., 7864. Sk., 7873. Sk., 7868. Sk., 7850. Sk., 7859. Sk., 7862. Sk., 7867. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Menemen - Ayvacık, Görece, İğnedere, Karaorman, Kır, Süleymanlı, Telekler, Turgutlar, Alaniçi, Göktepe, Çaltı, Bozalan, Bağcılar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Ayvacık (6508. Sk., 6504. Sk., 2900. Sk., Ayvacık Küme Evleri, 6512. Sk., 6509. Sk.), Görece (913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü Görece Küme Evleri, 910. Sk., 911. Sk.), İğnedere (İğnedere Görece Yolu Sk., 912. Sk., İğnedere Küme Evleri), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (Beyköy Küme Evleri, Arapdere Mevkii Küme Evleri, 2820. Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Karagöl Mevki Küme Evleri), Süleymanlı (928/2. Sk., 920/3. Sk., 928/1. Sk., 920/1. Sk., 928/3. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., 921/3 Sk., 923/1. Sk., 919. Sk., 921/3 Sk., 920. Sk., 921, 921/2. Sk., 922. Sk., 923. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 919/1. Sk., Yayla Önü Küme Evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Göktepe (935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 935/2. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 935/1. Sk., 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., 952. Sk., 947/1. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Çaltı, Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Menemen - Yahşelli

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 6325. Sk., 6339. Sk., 6324. Sk., 6323. Sk., 6333. Sk., Manisa Asfaltı Cd., 6320. Sk., 6319. Sk., 6318. Sk., 6317. Sk., 6316. Sk., 6315. Sk., 6314. Sk., 6333/1. Sk., 6321. Sk., 6374/1 Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NARLIDERE / İZMİR - Çamtepe

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Çamtepe (Uyanış Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR - Ilıca

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ilıca (Yaşam Sk., Baraj Yolu Sk., Zeytin Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ / İZMİR - Ovakent, Mescitli, Bademli

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu), Mescitli (Mescitli Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu), Bademli

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR - Birgi, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Gerçekli, Ocaklı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Birgi (İrimağzı Küme Evleri, Umurbey Cd., Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri), Küçükavulcuk (Büyükavulcuk Yolu, Küçükavulcuk Küme Evleri), Gerçekli (Topçukuyu Küme Evleri), Ocaklı

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR - Cevizalan

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6.5 Saat

  • Konum: Cevizalan

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

SEFERİHİSAR / İZMİR - Düzce, Ulamış

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Düzce (4117. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., Hürriyet Cd., Çevrekent Küme Evleri, 4127. Sk., 4120. Sk., 4102. Sk., 4346. Sk., 4119. Sk., 4111. Sk., 4126. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., İzmir Cd., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4116. Sk., 4121. Sk.), Ulamış (1433. Sk., 1432. Sk., 1430/2. Sk., 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1432/5. Sk., İzmir Seferihisar Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

SELÇUK / İZMİR - Acarlar, Çamlık, Gökçealan, Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Acarlar (303. Sk., Dere Sk., 304. Sk., İzmir Aydın Yolu, Zeytin Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., Okul Sk., 310. Sk., Atatürk Cd., 308. Sk., Çiftlik Evleri Sk., Ağzıaçık Sk., Acarlar Cumhuriyet Sk., 309. Sk.), Çamlık (436. Sk., 430. Sk., Eyice Sk., 409. Sk., 412. Sk., 435. Sk., Cumhuriyet Cd., 427. Sk., Ördek Gediği, 438. Sk., 413. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 429. Sk., 80. Yıl Çamlık İlkokulu, 420. Sk., 401. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 403. Sk., 433. Sk., 402. Sk., 432. Sk., 407. Sk., Kurtuluş Sk., 410. Sk., İstasyon Sk., 431. Sk., 426. Sk., 437. Sk., 439. Sk., 428. Sk., Kuşadası Yolu Sk., 8 Eylül Sk., 434. Sk., 404. Sk., Vatan Sk., Çamlık Atatürk Cd., 414. Sk., 415. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 423. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 421. Sk., 408. Sk., 422. Sk., 411. Sk.), Gökçealan (641. Sk., 640. Sk., 638. Sk., 639. Sk., Döltenaltı Cd., 610. Sk., 609. Sk., Gökçealan Cumhuriyet Sk., 648. Sk., 623. Sk., 622. Sk., 624. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 619. Sk., 621. Sk., Burgaz Sk., 618. Sk., 617. Sk., 616. Sk., 615. Sk., 612. Sk., Gökçealan Atatürk Cd., 626. Sk., 627. Sk., 628. Sk., Zafer Sk., Ergenekon Sk., 601. Sk., 629. Sk., 630. Sk., Fatma Günhan Sk., Eyrekdere Sk., 646. Sk., 643. Sk., 635. Sk., 637. Sk., 631. Sk., 5570. Sk., 649. Sk., 611. Sk., 607. Sk., Çınar Yolu Sk., 604. Sk., Mersintepe Sk., 647. Sk., 645. Sk., 651. Sk., 605. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 625. Sk., 606. Sk., 636. Sk., 634. Sk.), Sultaniye, Cumhuriyet (Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri, Tavşantepe Mevkii Küme Evleri, Kubilay Cd.), 14 Mayıs (Kınalı Köprü Mevkii Küme Evleri, Abu Hayat Mevkii Küme Evleri, Kınalı Köprü, Dolay Dere Küme Evleri, Abuhayat), Havutçulu (505. Sk., Havutçulu Atatürk Cd., 503. Sk., 506. Sk., 504. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 508. Sk., Arkıtcı Küme Evleri, Dervent Cd., Kemercik Küme Evleri, Havutçulu Köyü)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

TİRE / İZMİR - Mahmutlar, Yenioba, Eskioba, Alacalı

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri), Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri), Eskioba, Alacalı (Alacalı Atatürk Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE / İZMİR - Toki

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 16:01 - 17:00 - Süre: 59 Dakika

  • Konum: Toki (Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE / İZMİR - Toki

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Toki (Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Torbalı, İZMİR - Fevzi Çakmak

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 36/1. Sk., 40/1. Sk., 46. Sk., 40. Sk., 8157. Sk., 44/1. Sk., 51. Sk., 47. Sk., 44. Sk., 38. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı, İZMİR - Kazım Karabekir ve İnönü

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 12:00 - 13:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Kazım Karabekir (170/1. Sk.), İnönü (139. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı, İZMİR - Çakırbeyli, Bozköy, Dağkızılca, Karakızlar, Saipler ve Karaot

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Çakırbeyli (Oğuzlar Cd., 6008/2. Sk., 6180/4. Sk., isimsiz 6180. Sk., 6180/6. Sk., 6180/10. Sk., 6180/5. Sk., 6180/18. Sk., 6180/19, 6180/7. Sk., 6180/3. Sk., 6008/1. Sk., Mehmet Akif Cd., Çeşme Sk., Lalezar Sk., Burhan Bey Cd., Cami Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gökçe Sk., Göktepe Sk., Hayıtlı Sk., Kara Ayşe Sk., Koreli Sk., Nergiz Sk., 6190. Sk., 6180/2. Sk., 6180/1. Sk., 6180/11. Sk., İstiklal Cd., Yukarı Çeşme Sk., Yonca Sk., Philsa Cd., Osman Gazi Cd.), Bozköy (6165/1. Sk., 6163. Sk., 6168. Sk., 6165/3. Sk., 6165/2. Sk., 6160. Sk., 6167. Sk., 6166. Sk., 6165. Sk., 6164. Sk., 6162. Sk., 6161. Sk., 6169/1. Sk., 6160/1. Sk., 6160/2. Sk.), Dağkızılca (6216. Sk., 6213/4. Sk., 6208/4 Sk., 6211/2. Sk., Seyirtepe Küme Evleri, 6218/1. Sk., 6208/1. Sk., 6213/3. Sk., 6217. Sk., 6180/8. Sk., 6208/2. Sk., Yukarı Alan Kümesi Küme Evleri, Elmalı Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6211. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 23. Sk., 6180/9. Sk., 6211/4. Sk., 6202. Sk., 6214. Sk., 6213/5. Sk., Günvar Sk., 6211/3. Sk., Esentepe Küme Evleri, Dağkızılca Köy Meydanı, 6211/1. Sk., 6216/1. Sk., 6213/1. Sk., 6213/2. Sk., 6213/6. Sk., 6181. Sk., 6218. Sk.), Karakızlar, Saipler (Saipler Köyü İç Yolu, 2600. Sk., 2603/1. Sk., 2602. Sk.), Karaot (6175. Sk., Karaot Köy Yolu Küme Evleri 007)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Urla, İZMİR - Torasan, Yaka ve Rüstem

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Torasan (623/1. Sk., Özbekyolu Cd., 623. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yaka, Rüstem (Güzel Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Pınarlı Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urla, İZMİR - Zeytineli

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Şahin Bayhan Sk., Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urla, İZMİR - Bademler

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 15002. Sk., 15067. Sk., 15068. Sk., 15069. Sk., 15070. Sk., 15074. Sk., 15073. Sk., Tekkebaşı Küme Evleri, Kore Çiftliği Küme Evleri, 15071, 15076, 15075, 15077, 15072. Sk., 15078, 15001/3. Sk., 15079. Sk., 15080. Sk., 15001. Sk., 15005. Sk., 15060. Sk., 15061. Sk., 15062. Sk., 15063. Sk., 15064. Sk., 15065. Sk., 15066. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

16 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

