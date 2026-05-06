AKP'li belediyeden akıllara durgunluk veren kampanya: 10 çocuk yapana sıfır araba!

Yayınlanma:
Ordu'da AKP'li Kumru Belediyesi, 'nüfus artışını desteklemek' amacıyla akıllara durgunluk veren bir kampanya başlattı. İlçe nüfusunun son yıllarda düştüğünü belirten AKP'li belediye başkanı Yusuf Yalçuva, "Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek” dedi.

Ordu'da AKP'li Kumru Belediyesi tarafından "nüfus artışını desteklemek" amacıyla ilginç bir kampanya başlatıldı. AKP'li Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, teşviklerin çocuk sayısına göre artarak devam edeceğini, 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verileceğini söyledi.

Bakan açıkladı: Doğum izni 6 ay oluyor! Tarih belli olduBakan açıkladı: Doğum izni 6 ay oluyor! Tarih belli oldu

6 ÇOCUĞA KADAR PARA YARDIMI!

Belediye, nüfus artışını desteklemek amaçla başlattığı kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapan ailelere 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL ve 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar belirlendi. Buna göre, başvuru yapacak ailenin en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet etmesi, doğan çocukların T.C. kimlik numarasına sahip olması, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve IBAN bilgileriyle başvuru yapılması gerekiyor. Destek ödemelerinin, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ailelerin hesaplarına yatırılacak.

8 ÇOCUK YAPANLARA İŞ İMKANI, 10 ÇOCUK YAPANLARA SIFIR ARAÇ

İlçede nüfusun son yıllarda düşüş gösterdiğini belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, “Kumru’muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak. Program kapsamında belirlenen desteklerimiz ise 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. Bu süreci Kumru halkımızla birlikte yürüteceğiz. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek” dedi.

Kadınlar istifa ediyor: Nedeni yüksek ücret!Kadınlar istifa ediyor: Nedeni yüksek ücret!

8’İNCİ ÇOCUK MÜJDESİYLE İŞE ALINDI

Eşinin 8'inci çocuğuna hamile kalması nedeniyle işe başladığını ifade eden Besim Ariyel, 8’inci çocuğunun yolda olduğunu belirterek belediyenin aile teşvik programından yararlandığını söyledi. Ariyel, "Kumru Belediyesi’nde işe alındım. Eşim 8’inci çocuğa hamile. Başkana müjdeyi verdim. Kırmadı bizi; o da personel olarak işe aldı. Hedefimiz 10 çocuk yapıp arabayı almak inşallah.” diye konuştu.

4 ÇOCUĞUM VAR, ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İlçe sakinlerinden Coşkun Kınalı, uygulamanın nüfus artışına katkı sağlayacağını belirterek olumlu bulduğunu ifade etti. Kınalı, “Her zaman ilkleri yapan Yusuf Başkanımız yine Türkiye’de bir ilk oluşturdu. 10 çocuk olana ayrıca ödüller vereceğini, 4, 5 ve 6 çocuklu aileler için de çeşitli destekler sunacağını açıkladı. Bu uygulamanın ilçemizin ve ülkemizin nüfusunun artması açısından önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Biz de destekliyoruz. Şu anda 4 çocukla kaldık ama çalışmalar devam edecek inşallah” dedi. (DHA)

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Tüneli kapatıp düğün eğlencesi düzenlediler: Trafik magandalarına ceza yağdı
Tüneli kapatıp düğün eğlencesi düzenlediler: Trafik magandalarına ceza yağdı
Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 işçi yaralandı
Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 işçi yaralandı