Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 işçi yaralandı
Yayınlanma:
Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı. İşçi A.Ö., ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi göçük altında kaldı.
İnşaatta göçük! 1 işçi yaralandı
TOPRAK KAYMASINDA BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Elazığ'da, Yeni Mahalle 18057 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesinin çalışma yaptığı alanda toprak kayması oluştu.
Bu sırada işçilerden A.Ö., göçük altında kaldı. İşçiye ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı.
GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILAN İŞÇİ, YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçi, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)