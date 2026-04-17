İSKİ duyurdu: Kadıköy dahil 3 ilçede su kesintisi var!

Yayınlanma:
Güncelleme:
17 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul’un Arnavutköy, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre kesintilerin bazı bölgelerde 6,5 saate kadar sürebileceği belirtildi. Çalışmaların mahalle bazlı planlandığı ve kesinti sürelerinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy - Bolluca ve Mavigöl Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 08:37 - 14:00 (Tahmini) — Süre: ~5,5 saat (Tahmini)
  • Konum: Bolluca Mahallesi, Mavigöl Mahallesi, Mavigöl Karakiraz Sokak (DF Kırığı)
  • Sebep: Şebeke arızası

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Kadıköy - Bostancı Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 10:42 - 15:00 (Tahmini) — Süre: ~4,5 saat (Tahmini)
  • Konum: Bostancı Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi (Shell Benzincinin Önü)
  • Sebep: Şebeke arızası

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Silivri - Kadıköy ve Ortaköy Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 10:30 - 17:00 (Tahmini) — Süre: ~6,5 saat (Tahmini)
  • Konum: Kadıköy Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Kavaklı Terfi
  • Sebep: Şebeke arızası

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

