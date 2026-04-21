Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 8 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zabıta personeli Ali Savaş’ı arama çalışmaları hem karada hem de Manavgat Irmağı’nda devam ediyor.
Manavgat Belediyesi zabıta personeli 42 yaşındaki Ali Savaş, 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Savaş için arama çalışması başlatıldı.
CEP TELEFONUNUN SON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ!
Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal vermesi üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
KARADA VE IRMAKTA GENİŞ ÇAPLI ARAMA!
Geçtiğimiz gün İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri karada, deniz polisi de ırmakta arama yaptı.
Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. (DHA)
