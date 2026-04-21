İzmir'de okullara yönelik "tehdit" operasyonu: 30 gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda gerçekleşen silahlı saldırıların ardından, İzmir’deki eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve yalan ihbarlar üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 14 ve 15 Nisan 2026 tarihlerindeki saldırıların ardından İzmir sınırları içerisinde yer alan okulları hedef gösteren paylaşımların tespit edildiği belirtildi. Kamu düzenini bozmayı, halk arasında korku ve panik yaratmayı hedefleyen tehdit içerikli paylaşımlar ve yanıltıcı ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

9 ilde yasa dışı veri sorgulayanlara operasyon: 11 kişi tutuklandı

25'İ ÇOCUK 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamalarıyla 25'i suça sürüklenen çocuk ve 5'i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)