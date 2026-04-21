9 ilde yasa dışı veri sorgulayanlara operasyon: 11 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulamaya olanak tanıyan 16 ayrı panel çökertilirken, yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla sorguladıkları tespit edilen 11 şüpheli tutuklandı.

16 FARKLI SORGU PANELİ ÇÖKERTİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait verilerin ele geçirilebildiği "TSG" isimli panel ve buna bağlı 16 farklı sorgu platformunu tespit etti. Tespitlerin ardından 17 Nisan 2026 tarihinde; Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda, 8'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, "Siber güvenlik yasasına muhalefet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması" ve "Bilişim sistemini engelleme, verileri bozma veya yok etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

