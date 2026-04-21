Yatalak babasını hastane yatağında dövdü: Vicdansız evlat kameraya takıldı

Palyatif Bakım Servisi'nde yatan babasını döven vicdansız evlat, kameraya takıldı. Kendisini "bir anlık öfke" diyerek savundu. Mahkeme, şahsın tutuklanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan'daki devlet hastanesinin palyatif bakım servisinde akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. Görüntüler olmasa inanması güç olan olayda, serviste yatan 80 yaşındaki bir hasta, öz oğlu tarafından darp edilip boğulmaya çalışıldı.

Hastane dışındaki bir jandarma personeli tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarının ardından gözaltına alınan saldırgan evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sularında Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Hastanenin palyatif bakım servisinde tedavi gören Ramazan Yıldırım, refakatçisi olarak yanında bulunan oğlu Hasan Yıldırım’ın fiziksel saldırısına uğradı. Yaşlı adamın darbedildiği ve boğulmaya çalışıldığına dair gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, savunmasız haldeki yaşlı adamın ağır bir şiddete maruz kaldığı belirlendi.

Hastanede yaşanan dehşet, o sırada bina dışında bulunan bir jandarma personelinin dikkati sayesinde belgelendi. Personelin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Hasan Yıldırım’ın yatakta yatan babasına şiddet uyguladığı anlar tüm çıplaklığıyla yer aldı.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; olay sonrası gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde kendisini "öfke" ile savundu. Babasının bakımını kendisinin üstlendiğini belirten zanlı, “Bir anlık öfke ile tokat attım, boğma gibi bir düşüncem yoktu” şeklinde savunma yaptı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

