Çete bir sıçradı ikincide yakalandı! 135 milyon haraç isteyenlerin ikisi çocuk çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen çete operasyonu detaylarıyla pes dedirtti. Yeni nesil çete oldukları belirlenen şahıslar önce bir şirket merkezini kurşunladı sonra 3 milyon dolar yani yaklaşık 135 milyon lira haraç istedi. Yabancı numaradan mesaj atarak tehditlerini sürdüren çete üyeleri istedikleri haracı alamayınca ikinci kez harekete geçti.

Polis, çete üyelerini şirket merkezini bir kez daha kurşunlamaya geldiğinde yakaladı. Olayda 4 yakalanan 4 şahıstan 2'sinin 18 yaşının altında oldukları ortaya çıktı.

ÇETE BİR SIÇRADI İKİNCİDE YAKALANDI!

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Küçükçekmece’de bulunan bir şirket merkezine geçtiğimiz hafta düzenlenen silahlı saldırıda binaya mermiler isabet ederken ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının hemen ardından iş yeri sahibine yabancı bir hattan gönderilen mesajda, "koruma" adı altında 3 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) haraç talep edildi. Mağdur iş insanının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şirket merkezi çevresinde güvenlik önlemi alarak pusuya yattı.

İstedikleri parayı alamayınca aynı binayı ikinci kez kurşunlamak için motosikletle gelen şahıslar, karşılarında polisi görünce kaçmaya çalışsa da kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

135 MİLYON HARAÇ İSTEYENLERİN İKİSİ ÇOCUK ÇIKTI

Yakalanan motosikletli şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, soruşturmayı derinleştiren ekipler saldırıyı azmettiren ve silahları temin eden diğer şahısların izini Bahçelievler’deki bir otelde buldu.

Otele düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, yapılan aramalarda otel odasının banyosunda duvar gibi görünen gizli bir bölmenin ardına saklanmış uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 50 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 2’sinin 18 yaşından küçük olması dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden yaşları küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaldığı otel hakkında da yasal işlem başlatıldı.