'Garip' ve 'Gurbet' leylekler 7 yıldır yollarını gözletiyor: Köyce izleniyor

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yer alan Akpınar köyü sakinleri 2019 yılından bu yana her bahar döneminde misafir ettikleri iki leyleği koruma altına aldı. Köydeki bir elektrik direğini kendilerine yuva olarak seçen leylekler yerel halk tarafından "Garip" ve "Gurbet" isimleriyle anılmaya başlandı. Köylüler ile göçmen kuşlar arasında kurulan bu bağ teknolojik bir boyut kazandı.

ÖZEL KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Akpınar Köyü Muhtarlığı leyleklerin günlük yaşamlarını ve üreme süreçlerini daha yakından gözlemleyebilmek amacıyla cami minaresine özel bir kamera yerleştirdi. Bu sayede kuşların beslenme alışkanlıklarından yumurtlama dönemlerine kadar tüm süreçler dijital ortamda kayıt altına alınıyor.

YAVRULARIN İLK KANAT ÇIRPIŞLARI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Kamera kayıtları sadece yetişkin leyleklerin değil yuvada dünyaya gözlerini açan yavruların gelişimini de anlık olarak yansıtıyor. Yavru leyleklerin ilk uçuş denemelerine kadar geçen tüm kritik evreler köylüler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

7 yıldır süregelen bu gelenek köydeki çocukların doğa sevgisini pekiştirirken yaban hayatının korunması noktasında da örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

"HER YIL ÖZLEMLE BEKLİYORUZ"

Köy muhtarı Minnet Abdioğlu, leyleklerin yıllardır köylerinde farklı bir heyecan oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Köylülerin iki leyleğe ilgisinden dolayı kamera kurma fikrinin doğduğunu belirten Abdioğlu, şu ifadeleri kullandı:

2019 yılında leylekler elektrik direği üstüne yuva yapmaya çalıştı. Koydukları çubuklar sürekli düşüyordu. Ben de MEDAŞ ekiplerinden rica ettim, direğin üstüne meyve kasası koyduk. Kasaya yerleşip yuva yaptılar. Her yıl nisan ayında gelip ağustos sonunda yavruları ile ayrılıyorlar. Köyümüzün maskotu oldular. Güvenlik kameramızdan düzenli olarak izliyoruz. Yavruların gelişimleri, beslenmeleri ve uçuşlarını takip edip köy halkını bilgilendiriyoruz. Köylüler de muhtarlığa gelip izliyor, sürekli telefondan kendilerine görüntüleri atıyorum. Hep birlikte leyleklerimize bakıyoruz. Onlar köyümüzün gözdesi. Her yıl özlemle bekliyoruz, geldiklerinde seviniyoruz. Hacı leyleğimiz geldi diye seviniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Leyleğimiz şu anda kuluçkada ve üç yumurtası var.

KÖYÜN ÇOCUKLARI 'GURBET' VE 'GARİP'İN YOLUNU GÖZLÜYOR

Köydeki çocuklardan 7 yaşındaki Gurbet Ferah da leylek ile aynı isme sahip olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Leyleği çok sevdiğini belirten Gurbet, "Ara sıra gidiyor. Her gün geldi mi diye bakıyorum. Bir yere indiğinde takip ediyorum ve ona dokunmak istiyorum." dedi.

9 yaşındaki Mehmet Ferah ise "Garip" ve "Gurbet"in ilkbaharda yeniden köylerine gelmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Mehmet, okul çıkışında arkadaşlarıyla gelip leylekleri uzaktan seyretmekten keyif aldıklarını belirtti. (AA)