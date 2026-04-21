Son Dakika | Gülistan Doku'nun naaşı yıllar sonra tekrar aranacak! Ekipler sahada

Son Dakika | Gülistan Doku'nun naaşı yıllar sonra tekrar aranacak! Ekipler sahada
Son dakika... 2020'de kaybolan Gülistan’ın cansız bedenine ulaşabilmek için bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

2020’den beri haber alınamayan Gülistan Doku için bölgede arama çalışmaları yeniden başladı. Dosyada son günlerde gözaltı, tutuklama ve yeni deliller art arda geldi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ulaşmak için bölgede yeniden saha çalışması başlatıldı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; ekipler tekrar sahaya indi. Bu yeni arama hamlesi, dosyada son bir haftada yaşanan kritik adli gelişmelerin hemen ardından geldi.

NAAŞININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Gülistan Doku’nun naaşının bulunmaması için birden fazla kez yer değiştirilmiş olabileceği iddiası oldu. Bu iddia, geçen yıl JASAT’a ulaştığı belirtilen gizli tanık “Şubat”ın beyanıyla dosyaya girdi. Tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü çevresinden alındığını, öldürüldüğünü ve naaşın farklı noktalara taşındığını öne sürdü.

Bu beyanın ardından Pertek’in Koçpınar köyü çevresinde yer altı görüntüleme cihazlarıyla inceleme yapıldı. Şüpheli bölgelerden birinde mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. Dosyaya giren 1 Aralık 2025 tarihli jandarma tutanağında, bu boşluğa daha önce bir kişinin gömülüp yaklaşık 1-2 yıl içinde çıkarılmış olabileceği değerlendirmesi yer aldı. Aynı tutanakta, boşluğa cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir cisim ve silah da gömülmüş olabileceği, ancak yapılan incelemede insan cesedi ya da kemik parçası bulunamadığı belirtildi. Bu nedenle dosyada, naaşın önce gömülüp daha sonra başka bir yere taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

İLK ARAMALAR BARAJDA YAPILMIŞTI

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldı. Ailesi ertesi gün emniyete kayıp başvurusu yaptı. İlk aşamada ekipler, cep telefonu sinyali ve viyadük çevresindeki bulgular nedeniyle aramaları Uzunçayır Baraj Gölü ile Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yoğunlaştırdı. Deniz Kuvvetleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri aylar boyunca su altı robotları, sonar cihazları ve farklı tarama sistemleriyle bölgede çalıştı.

Bu aramalar kısa süreli olmadı. Anadolu Ajansı’nın o dönem geçtiği bilgilere göre baraj gölünde 187 gün boyunca su altı ve su üstü arama yapıldı ancak sonuç alınamadı. Daha sonra ailenin girişimlerinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nün kısmen boşaltılmasına karar verildi. 6 Ağustos 2020’de 17 ekiple yeniden başlayan çalışmalarda, Sarı Saltuk Viyadüğü altındaki su seviyesinin düşürülmesi ve aramanın göl tabanı ile Dinar Deresi hattına kaydırılması hedeflendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

