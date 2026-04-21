Dördüncü kattan tentenin üzerine düştü: Hastanelik oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Okay U., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düşerek alt kattaki iş yerinin tentesine çakıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 13.00 civarında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Tabelayla birlikte kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü!

Tentede mahsur kalan ve vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen Okay U.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ekipler, tentenin zarar görmemesi için vatandaşların da desteğiyle dikkatli bir çalışma yürüttü. Ardından Okay U. sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aşağı indirilmeye çalışıldı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin kasasından da yardım alınarak sedyenin güvenli şekilde itfaiye aracına aktarılması sağlandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)