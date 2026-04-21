İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kentin kuşkonmaz üretiminde ülke sıralamasında zirveye taşınması için harekete geçtiklerini açıkladı. Üretimin yoğunlaştığı Tire ilçesine fide desteği sözü veren Akdoğan, "Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Türkiye genelinde 16 ilde yetiştirilen kuşkonmazda İzmir şu an üretim miktarı açısından 12. sırada yer alıyor. 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre kentte 368 dekarlık alanda kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Muğla, Mersin, Edirne ve Erzurum'da da ekilen kuşkonmaz, en çok Eskişehir'de üretiliyor.

AZ SUYLA YÜKSEK VERİM

Akdoğan, kuşkonmazın düşük su tüketimine karşın katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu vurguladı. Dekarda yaklaşık 10 ton verim alınabilen bitkinin çok yıllık olması da avantajları arasında öne çıkıyor. Bir kez dikildikten sonra 10-15 yıl boyunca ürün veren kuşkonmaz, üçüncü yılında en yüksek verim seviyesine ulaşıyor.

Daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edilen kuşkonmazın artık yerli üretime dönüştürüldüğünü belirten Akdoğan, "Ürün gamını genişletip katma değerli bir ürün kazandırıyoruz. Türkiye'de de üretimi gün geçtikçe artıyor, çok fazla talep var" dedi.

TİRE'DEN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA

Tire'nin Eskioba Mahallesi'nde kuşkonmaz üretimine 2024 yılında başlayan Ömer Avinç, kısa sürede ciddi bir büyüme yakaladı. 20 bin metrekarelik alanla yola çıkan Avinç, üretim sahasını bir yılda 130 bin metrekareye genişletti. Hedefi ise 200 bin metrekareye ulaşarak yılda 200 ton ürün kapasitesine erişmek.

Avinç, hasadın ilkbaharla birlikte başladığını ve yaklaşık üç ay sürdüğünü belirterek kuşkonmazı tüm üreticilere tavsiye etti. "Üretim yapmak isteyenlere her türlü danışmanlığı ve yardımı sağlayabiliriz" dedi.

Günün ilk ışıklarıyla hasada başlayıp tek tek topluyorlar: 500 milyon lira gelir getiriyor

Avinç'in ortağı Sümeyye Kınalı da ürünlerini hem yurt içinde hem yurt dışında pazarladıklarını söyledi. Kınalı, kuşkonmazı hem üretim hem tüketim açısından niş bir ürün olarak tanımlayarak büyüme hedeflerinin sürdüğünü ifade etti.

(DHA)