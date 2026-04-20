Günün ilk ışıklarıyla hasada başlayıp tek tek topluyorlar: 500 milyon lira gelir getiriyor

Yayınlanma:
İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetişen, kokusu ve aromasıyla ilgi gören çilekte, şubat ve mart aylarındaki aşırı yağışlar hasadı geciktirirken verimi de artırdı.

Lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep gören Emiralem çileği, bölgedeki çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Bölgede örtü altı ve açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çeşitleri yetiştiriliyor. Üretimin büyük bölümü açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor.

Normal koşullarda nisan ayının ilk günlerinde başlayan açık tarım hasadı, bu yıl yoğun yağışlar ve serin havanın etkisiyle 15 güne yakın bir gecikmeyle başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hasada başlıyor. Çilekler, zarar görmemesi için tek tek ve özenle toplanıyor.

Toplanan çilekler kasalara yerleştirildikten sonra satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. Bazı ürünler ise doğrudan pazarlara ve marketlere sevk ediliyor.

"VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİYORUZ"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Emiralem çileğinin görünümü, ince kabuklu olması ve dayanaklı olmasıyla ön plana çıktığını söyledi.

Hava şartlarının çilek üretiminde farklılıklara neden olduğunu ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar normalin altında seyretti ve 15 güne kadar gecikme oldu. Hasat nisan ortalarına kaydı. Ama rekolte yönüyle hiçbir eksikliğimiz olmadı. Hatta geçen yıllara göre üretimimiz arttı. O yüzden verimli bir yıl geçiriyoruz. Sadece bir süreç olarak biraz gecikmelerimiz yaşandı. Yağışlar ve şu anda bile nisan ortalarına geldik ve havalar tam bir ısıyı yakalamadı. İzmir bölgesinde 4 bin 700 dekara yakın bir üretim alanımız var ve 16 bin ton ürün alınıyor. En önemli üretim yeri de Emiralem bölgesi ve buradan 7 bin ton ürün alıyoruz. İzmir'deki üretimin yüzde 43'ünü buradan alıyoruz. "

Akdoğan, bölgede 220 üreticinin bulunduğunu, çilekten 500 milyon lira üzerinde bir gelir elde edildiğini dile getirdi.

Çilek üreticisi Yüksel Özçelik ise hasadın 15 gün geciktiğini fakat yağışlar sayesinde verimi artırdığını anlattı.

Ailece çilek ürettiklerini anlatan Özçelik, "Diğer sebze ve meyvelerden çilek üretimi daha kazandırıyor. Zamanında toplayıp satabiliyoruz. Hale götürüp satıyoruz. Alıcısı var. Çileğimizi satmak ve pazarlamak için yer ihtiyacımız yok. Bugünlerde kilosunu 100 lira, 120 lira civarında satıyoruz. Bizi kurtarıyor. Bu yıl verim güzel." diye konuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

