Yurt dışı üretici enflasyonu fırladı

TÜİK, mart ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyatlarını açıkladı. Yıllık artış yüzde 35’i aşarken, enerji fiyatları sadece bir ayda yüzde 58,87’lik patlama yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart dönemine ait YD-ÜFE (Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi) verilerini kamuoyuyla paylaştı. İhracat pazarlarındaki fiyat değişimlerini ölçen bu endeks, hem aylık hem de yıllık bazda sert bir yükseliş grafiği çizdi.

Veriler, üretimin en temel girdisi olan kalemlerde artış yaşandığını gösterdi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 35’İ GEÇTİ

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, YD-ÜFE 2026 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 oranında ivme kazandı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73 artış kaydeden endeks, yıllık bazda ise yüzde 35,40 seviyesine ulaştı.

On iki aylık ortalamalar göz önüne alındığında ise artış oranı yüzde 30,23 olarak hesaplandı.

ENERJİ MALİYETLERİNDE KORKUTAN PATLAMA

Ana sanayi grupları incelendiğinde, en çarpıcı ve korkutucu veri enerji kaleminde görüldü. Enerji sektörü fiyatları, mart ayında sadece bir önceki aya göre yüzde 58,87 gibi akılalmaz bir oranda fırladı. Enerjideki yıllık artış ise yüzde 88,91 olarak kaydedildi.

DİĞER ANA SANAYİ GRUPLARINDAKİ YILLIK DEĞİŞİMLER

Dayanıklı Tüketim Malları: Yüzde 39,86 artış

Dayanıksız Tüketim Malları: Yüzde 39,45 artış

Ara Malları: Yüzde 29,85 artış

Sermaye Malları: Yüzde 27,93 artış

MADENCİLİK VE İMALAT SEKTÖRÜ KAN KAYBEDİYOR

Sanayinin alt dallarındaki durum da pek iç açıcı değil. Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 53,25 oranında yükselirken, imalat sanayinde bu artış yüzde 35,10 oldu.

Aylık bazda bakıldığında ise madencilikte yüzde 1,97, imalatta ise yüzde 3,98 oranında tırmanış gözlendi. Sermaye mallarında aylık bazda yaşanan yüzde 0,07'lik cılız azalış, genel yangını söndürmeye yetmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
