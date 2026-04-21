Önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi: Korku dolu anlar kamerada

Amasya'nın Suluova ilçesinde M.K. idaresindeki TIR, çarptığı bir otomobili metrelerce sürükledi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobildeki M.S. yaralandı.

Amasya’nın Suluova ilçesi kavşağında, M.K. idaresindeki TIR, aynı yönde ilerleyen A.Ç. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 30 metre boyunca TIR’ın önünde sürüklendi.

SÜRÜKLENEN ARAÇTAKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürüklenen otomobilde bulunan ve hafif yaralanan M.S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korku dolu anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

