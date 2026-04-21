Apartmanı reyon gibi gezdi! Hırsızın marka seçtiği anlar kameraya yansıdı

Avcılar'da kapısı açık bırakılan binaya giren şüpheli, katları gezerek piyasa değeri yüksek ayakkabıları seçip çaldı. 6 kişinin mağdur olduğu hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alan Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir apartmanda gece saatlerinde organize bir hırsızlık vakası yaşandı. 17 Nisan günü saat 22.20 sularında gerçekleşen olayda kapısı açık bırakılan binaya giren bir şahıs katları tek tek gezerek daire önlerini kontrol etti. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda şüphelinin dışarıda bırakılan ayakkabıları incelediği ve gözüne kestirdiklerini ayırdığı görüldü.

SEÇEREK ALDI POŞETLERE DOLDURDU

Binaya giren hırsızlık şüphelisi koridorlardaki ayakkabıların markalarına ve durumlarına göre bir eleme yaptı. Yeni ve piyasa değeri yüksek olan modelleri belirleyen şahıs yanındaki poşete çok sayıda ayakkabıyı doldururken sığdıramadığı parçaları ise elinde taşıyarak binadan ayrıldı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MAĞDUR OLAN 6 KİŞİ GÜVENLİK KAMERALARINA KOŞTU

Ertesi gün farklı katlarda yaşayan toplam 6 daire sakini eşyalarının çalındığını tespit ederek durumu apartman yönetimine bildirdi. Yapılan kamera incelemelerinde hırsızlık anının tüm detaylarıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Mağdurlar ellerindeki görüntüleri bölgedeki yerel sosyal medya grupları ve haber sayfalarıyla paylaşarak diğer mahalle sakinlerini benzer olaylara karşı uyardı. Yaşanan hırsızlık girişimiyle ilgili bina sakinlerinin dikkati sayesinde elde edilen deliller kamuoyu ile paylaşıldı. (DHA)

