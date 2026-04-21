FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı!

Yayınlanma:
FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ İstanbul’da yakalandı. Başdağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY’ye üye olma ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme suçundan arama kararı bulunan, örgütsel faaliyetlere katıldığı, örgütte gerçekleştirilen sözde organizasyonlarda yer aldığına dair beyanlar bulunan ve kripto haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Başdağ'ın saklandığı adres tespit edildi.

fetoniun-firari-ismi-istanbulda-yakala-1271102-378299.jpg

OPERASYONLA YAKALANDI!

Başdağ, Fatih’te ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014'te tutuklanan Başdağ'ın, 6 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

Başdağ'ın örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemeleri tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından arandığı da öğrenildi.

fetoniun-firari-ismi-istanbulda-yakala-1271104-378299.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Terör örgütünün kripto haberleşme uygulaması Bylock’u en aktif kullanan kişilerden biri olduğu bildirilen Başdağ'ın, FETÖ'nün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda 'Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs' olduğu şeklinde hakkında itirafçı beyanları olduğu ortaya çıktı.

Hayati Başdağ 15 Nisan Çarşamba günü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

