FETÖ firarisi hükümlü yakalandı! 6 yıl 4 ay hapisle aranıyordu

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik ülke genelinde soruşturmalar ve yargılamalar devam ederken, örgüt üyeliği veya yöneticili suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

6 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan hakkında yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onan H.K. (48) isimli firari, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakaladı.

ARANAN ŞAHIRLARA OPERASYONDA YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin dün Efeler ilçesinde yaptığı operasyonla FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., yakalandı.

Gözaltına alınan H.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)