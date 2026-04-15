Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi: Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde epilepsi hastalığı bulunan Şehmuz G., otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada nöbet geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Nöbet geçiren otomobil sürücüsü ile yanındaki Levent G. yaralandı.

DİREKSİYON BAŞINDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

Bursa-Ankara karayolu kırsal Kınık Mahallesi mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Şehmuz G. yönetimindeki 16 AKT 483 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ İLE YANINDAKİ YOLCU YARALANDI

Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak dururken, sürücü ile yanındaki kuzeni Levent G. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)