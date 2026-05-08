Tehdit videoları çekip eşini vuran şahsı kayınvalidesi öldürdü

İstanbul Kağıthane'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak silahlı saldırıda bulunan şahıs, kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından, hayatını kaybeden şahsın eşine ve küçük kızına gönderdiği tehdit içerikli görüntüler ortaya çıktı.

Kübra Yapıcı soruşturmasında itirafın ardından ceset bulundu

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVİ BASTI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve gitti. Evde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Rüzgar Eser, yanında bulundurduğu silahla eşi Nurşin E.'yi yaraladıktan sonra, o esnada evde bulunan baldızı Betül E. (32) ve kayınvalidesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

KAYINVALİDESİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Arbedenin büyümesi üzerine mutfağa giden anne Delal A., aldığı bıçakla Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Aldığı darbe sonucu Rüzgar Eser hayatını kaybederken, silahlı saldırıda ağır yaralanan Nurşin E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde fotoğrafla şantaj iddiası! Kanlı not bulunmuştu

"İKİ AY SONRA O ÇOCUK YETİMHANEDE BÜYÜYECEK"

Yaşanan olayın ardından Rüzgar Eser'in cinayet girişimi öncesinde kaydettiği görüntüler gün yüzüne çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlara ait kayıtlarda Eser'in eşini şu sözlerle tehdit ettiği görüldü:

"Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek."

KIZINA GÖNDERDİĞİ VİDEO: SENİ DEVLET BÜYÜTECEK

Rüzgar Eser'in olaydan önce küçük kızına hitaben çektiği bir başka videoda ise cinayet planlarını açıkça dile getirdiği tespit edildi. Eser'in kızına gönderdiği videoda şu ifadeler yer aldı:

"Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. İki aya Almanya'ya gideceğim, para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın."

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)