SMA'lı çocuğun yardım parasını çaldılar! O anlar kamerada

Van'ın İpekyolu ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı iş yeri ile bir kurumda hırsızlık olayları meydana geldi.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında toplam 650 bin TL değerinde malzeme ile SMA'lı çocuklar için toplanan bağış parası çalındı.

SMA'lı çocuğun yardım parasını çaldı

SMA'LI ÇOCUKLAR İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALDILAR

Şüpheliler, iş yerlerinden yaklaşık 50 bin TL değerinde çeşitli malzemeler ile SMA hastaları için konulan bağış kutusunu çaldı. Toplanan bağış parası ile toplam zararın 650 bin TL olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar sonrası Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 yaşından küçük şahıs B.A. ile O.H., L.C. ve T.A. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.C. ve T.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)