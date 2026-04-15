Okul saldırıları sonrası korkunç mesajlar! Yer ve tarih verip tehdit ettiler: 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından, mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir gruptan bazı şahısların saldırıları överek il ve okul ismi ile tarih paylaşarak, saldırı gerçekleştireceklerini öne sürdükleri tespit edildi.

DMM: Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı

ŞEHİR VE TARİH VEREREK TEHDİT ETTİLER

Söz konusu grupta, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği; 9'u ağır 20 kişinin yaralandığı saldırı olayına ilişkin konuşmaların geçtiği ve grup üyelerinden bazılarının farklı şehir ve okul isimleri ile tarih vererek, okul ve karakol saldırıları gerçekleştireceklerini öne sürdükleri belirlendi.

ADANA VE SİVAS'TA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerden 2'sinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Adana ile Sivas'ta birer şüpheli olmak üzere 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, farklı yerlerdeki okul isimlerini verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.

Vali Gül, halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların, güvenlik birimleri tarafından anlık olarak tespit edildiğini ve haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeden uygulandığını kaydederek, kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir.

Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde “eğlence” içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz.

Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.

Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir.

Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz."