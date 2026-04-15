DMM: Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı

Yayınlanma:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’taki okul saldırısını istismar eden içeriklerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunu yapan şahıslar hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı. Vatandaşlar ise konuyla ilgili sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi konusunda uyarıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırının sosyal medyada istismar edildiğini öne sürerek, "Devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, vatandaşın hassasiyetlerinin sömürüldüğü, bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürütüldüğü iddia edilerek, "Provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır" denildi.

"DEVLET-MİLLET BAĞINI ZAYIFLATMAYI AMAÇLAYAN İÇERİKLER DOLAŞIMA SOKULUYOR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir.

Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

