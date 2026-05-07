Kara tablo ortaya çıktı: 4 ayda 133 kadın katledildi

Kara tablo ortaya çıktı: 4 ayda 133 kadın katledildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan Nisan 2026 raporuna göre, 4 ayda 133 kadın katledildi. Raporda yer alan verilere göre, öldürülen kadınların, 68'inin ateşli silahla, 25'inin kesici aletle, 5'inin ise boğularak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun yayımladığı “Nisan 2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu”na göre, 1 Nisan – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 31 kadın erkekler tarafından katledildiği belirtildi. 24 kadının cinayete kurban gittiği, 7 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kaydedildiği belirtildi.

Cinayete kurban giden kadınların medeni durumlarına bakıldığında, 10'unun evli, 8'inin bekar, 3'ünün boşanmış olduğu tespit edildi. 10 kadının ise medeni durumu tespit edilemedi.

Cinayetlerin faillerine bakıldığında, kadınların 13'ünün aile içindeki erkekler (eşi, oğlu, babası veya erkek kardeşi) tarafından öldürüldüğü görüldü. 3 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. 2 kadın birlikte olduğu/yaşadığı erkek tarafından, 2 kadın ailedeki kadınların bağlantılı olduğu erkek tarafından öldürüldü. 4 kadının öldürülmesinde ise diğer erkekler fail olarak tespit edilirken 7 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

kadin-cinayeti-001.jpg

EN RİSKLİ YAŞ GRUBU 19-35 YAŞ ARALIĞI

Raporda yer alan verilere göre, yaşamını yitiren kadınların yüzde 41,9’unu 19-35 yaş grubundakiler oluşturdu. Katledilen en genç kadının 16, en yaşlı kadının ise 66 yaşında olduğu kaydedildi. Kadınların yüzde 6,5’inin 0-18 yaş, yüzde 12,9’unun 36-50 yaş, yüzde 38,7’sinin ise 51 yaş ve üzeri olduğu aktarıldı.

EN YAYGIN YÖNTEM ATEŞLİ SİLAH

Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntemin ateşli silahlar olduğu ortaya çıktı. Cinayetlerin 17'sinde ateşli silah kullanıldığı kaydedildi.

7 kadın kesici aletlerle, 1 kadın darp edilerek, 2 kadın asılı halde bulunurken 4 kadının ise öldürülme yöntemi bilinmiyor.

Bir yılda 315 kadın öldürüldü| Haberler

Ümraniye’de kadın cinayeti: 73 yaşındaki adam eşini öldürüp polisi aradıÜmraniye’de kadın cinayeti: 73 yaşındaki adam eşini öldürüp polisi aradı

4 AYDA 133 KADIN KATLEDİLDİ

2026'nın ilk 4 ayında 133 kadın katledildi. Öldürülen kadınların, 68'inin ateşli silahla, 25'inin kesici aletle, 7'sinin ise boğularak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetlerin gerçekleştiği mekanlara bakıldığında, kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde öldürüldüğü görüldü. 93 kadın evinde, 17 kadın kamusal alanlarda, 11 kadın sulak alanlarda öldürüldü. 2 vaka için ise ölüm yeri tespit edilemedi.

111.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Türkiye
Yozgat'ta yol kenarında maymun bulundu
Yozgat'ta yol kenarında maymun bulundu
Bakan Tekin "Vazgeçmem" demişti: MESEM’de 5 ayda 10 öğrenci öldü
Bakan Tekin "Vazgeçmem" demişti: MESEM’de 5 ayda 10 öğrenci öldü
Kızını korumak isteyen anne damadını öldürdü
Kızını korumak isteyen anne damadını öldürdü