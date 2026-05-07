Kara tablo ortaya çıktı: 4 ayda 133 kadın katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun yayımladığı “Nisan 2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu”na göre, 1 Nisan – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 31 kadın erkekler tarafından katledildiği belirtildi. 24 kadının cinayete kurban gittiği, 7 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kaydedildiği belirtildi.

Cinayete kurban giden kadınların medeni durumlarına bakıldığında, 10'unun evli, 8'inin bekar, 3'ünün boşanmış olduğu tespit edildi. 10 kadının ise medeni durumu tespit edilemedi.

Cinayetlerin faillerine bakıldığında, kadınların 13'ünün aile içindeki erkekler (eşi, oğlu, babası veya erkek kardeşi) tarafından öldürüldüğü görüldü. 3 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. 2 kadın birlikte olduğu/yaşadığı erkek tarafından, 2 kadın ailedeki kadınların bağlantılı olduğu erkek tarafından öldürüldü. 4 kadının öldürülmesinde ise diğer erkekler fail olarak tespit edilirken 7 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

EN RİSKLİ YAŞ GRUBU 19-35 YAŞ ARALIĞI

Raporda yer alan verilere göre, yaşamını yitiren kadınların yüzde 41,9’unu 19-35 yaş grubundakiler oluşturdu. Katledilen en genç kadının 16, en yaşlı kadının ise 66 yaşında olduğu kaydedildi. Kadınların yüzde 6,5’inin 0-18 yaş, yüzde 12,9’unun 36-50 yaş, yüzde 38,7’sinin ise 51 yaş ve üzeri olduğu aktarıldı.

EN YAYGIN YÖNTEM ATEŞLİ SİLAH

Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntemin ateşli silahlar olduğu ortaya çıktı. Cinayetlerin 17'sinde ateşli silah kullanıldığı kaydedildi.

7 kadın kesici aletlerle, 1 kadın darp edilerek, 2 kadın asılı halde bulunurken 4 kadının ise öldürülme yöntemi bilinmiyor.

4 AYDA 133 KADIN KATLEDİLDİ

2026'nın ilk 4 ayında 133 kadın katledildi. Öldürülen kadınların, 68'inin ateşli silahla, 25'inin kesici aletle, 7'sinin ise boğularak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetlerin gerçekleştiği mekanlara bakıldığında, kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde öldürüldüğü görüldü. 93 kadın evinde, 17 kadın kamusal alanlarda, 11 kadın sulak alanlarda öldürüldü. 2 vaka için ise ölüm yeri tespit edilemedi.