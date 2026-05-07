CHP'den madencilik izinlerine ilişkin soru önergesi

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Emre, çevresel denetim ve izin süreçlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesini istedi.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nin 25 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Emre, söz konusu yönetmeliğin; orman alanları, tarım arazileri, meralar, su havzaları, kıyılar, sit alanları ve koruma bölgelerinde yürütülecek madencilik faaliyetlerinin izin süreçlerini düzenleyen temel mevzuatlardan biri olduğunu belirtti.

Yönetmeliğin kaldırılmasının ardından izin süreçlerinin nasıl işleyeceği, denetim ve koruma mekanizmalarının zayıflayıp zayıflamayacağı konusunda ciddi soru işaretleri oluştuğunu ifade eden Emre, kararın gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

ÇED VE MAPEG SÜRECİ SORULDU

Önergede, karar alınmadan önce bakanlıklar, MAPEG, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınıp alınmadığı soruldu.

Emre ayrıca, yeni dönemde izin süreçlerinin Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği kapsamında yürütüleceğinin belirtildiğini ancak uygulama çerçevesinin belirsiz bırakıldığını kaydetti.

HANGİ SORULAR YÖNELTİLDİ?

Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:

Orman, mera, tarım arazisi, zeytinlik, su havzası, sit alanı ve koruma bölgelerinde madencilik faaliyetleri için hangi izinlerin aranacağı,

Önceki yönetmelikte yer alan koruma, denetim ve kurum görüşü hükümlerinden herhangi birinin kaldırılıp kaldırılmadığı,

MAPEG’in yeni süreçteki yetki ve rolünün nasıl şekilleneceği,

Yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve yurttaşların itiraz ve dava süreçlerine katılım imkanlarının korunup korunmayacağı,

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen izinlerin ÇED açısından “uygun görüş” sayılmasının çevresel denetimi zayıflatıp zayıflatmayacağı,

ÇED süreçlerinin yalnızca şekli prosedüre dönüşmemesi için hangi güvencelerin bulunduğu.

485 MADEN SAHASI İÇİN BİLGİ İSTEDİ

Önergede ayrıca, MAPEG tarafından 2026 yılında ihaleye çıkarılan 485 maden sahasının kaçının orman, mera, tarım arazisi, su havzası, zeytinlik ve koruma alanlarına denk geldiğinin açıklanması talep edildi.

CHP’li Emre, yönetmeliğin kaldırılması sonrasında oluşabilecek çevresel tahribat, su kaynaklarının zarar görmesi, tarım alanlarının üretim dışı kalması ve yerel yaşam alanlarının etkilenmesine ilişkin Bakanlığın güncel bir risk analizi bulunup bulunmadığının da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

