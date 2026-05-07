24 yaşındaki genç bıçaklı kavgada can verdi!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı Köyü’nde, 28 Nisan günü meydana gelen olayda, Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken Avşar, Karabulut’u bıçakladı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabulut, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karabulut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar ise, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)