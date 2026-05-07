Minibüsteki genç kızın videosunu gizlice çekip paylaştı: Rezalete tepkiler çığ gibi

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yabancı uyruklu bir şahsın, minibüste yolculuk yaptığı sırada yanında oturan genç bir kadını rızası dışında kayda alması ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması büyük bir skandala yol açtı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar, özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahsa yönelik yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

MİNİBÜSTEKİ GENÇ KIZIN VİDEOSUNU GİZLİCE ÇEKİP PAYLAŞTI

İstanbul'da bir minibüste yolculuk yapan yabancı uyruklu şahıs, yanında oturan genç kadını cep telefonu kamerasıyla gizlice kayda aldı.

Şahıs, çektiği bu görüntüleri daha sonra kendisine ait sosyal medya hesabından “minibüsteki kız” notuyla takipçileriyle paylaştı. Videoda, genç kadının rızası olmadan kaydedildiğinden ve sosyal medyada taciz odağı haline getirildiğinden habersiz olduğu görüldü.

Özel hayatın gizliliğini açıkça ihlal eden bu görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılarak kamuoyunun gündemine oturdu.

REZALETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Söz konusu paylaşımın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Genç kadının rızası olmadan çekilip paylaşılmasını "rahatsız edici ve suç teşkil eden bir davranış" olarak nitelendiren binlerce kişi, şahıs hakkında adli süreçlerin başlatılmasını talep etti. Sosyal medyadaki yorumlarda, bu tür gizli çekimlerin ağır yaptırımlara tabi tutulması gerektiği vurgulanırken; "trafik cezalarına benzer ağır para cezaları uygulanmalı", "derhal sınır dışı edilmeli" ve "toplumsal huzuru bozan bu tür eylemlere karşı somut adımlar atılmalı" ifadeleri öne çıktı.

Vatandaşlar, yetkililerin şahsa yönelik yaptırım uygulamasını bekliyor.