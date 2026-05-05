Dünya gündemine oturan istismarda tanık üçlü ilişki teklifini anlattı! "Sana sahibim esmerim"

Eski JPMorgan çalışanı Chirayu Rana’nın üst düzey yöneticisi Lorna Hajdini’ye yönelik cinsel istismar iddialarıyla açtığı dava, dosyaya giren yeni tanık beyanlarıyla yeniden dünya gündemine taşındı. Tanıklardan biri, Hajdini’nin kendisini üçlü ilişkiye davet ettiğini öne sürerken, bir başka tanık ise Hajdini’nin Rana’ya “Sana sahibim esmerim” dediğini duyduğunu iddia etti.

Lorna Hajdini’dini.jpg

Eski JPMorgan çalışanı Chirayu Rana’nın, bankadaki eski çalışma arkadaşı Lorna Hajdini’ye yönelik cinsel istismar iddialarıyla açtığı dava yeniden gündeme geldi. Geçen hafta açıldıktan kısa süre sonra geri çekilen dava, pazartesi günü Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde yeniden sisteme yüklendi.

Chirayu Rana

Rana, dava dilekçesinde Hajdini’nin kendisini baskı ve tehdit yoluyla cinsel eylemlere zorladığını öne sürdü. Hajdini ve JPMorgan ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.

YENİ TANIK ÇIKTI

Dosyaya eklenen yeni belgelerde, Eylül 2024’te yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin tanık beyanları yer aldı. Kimliği açıklanmayan bir tanık, New York ziyareti sırasında Rana’nın evinde kaldığını ve gece saatlerinde Hajdini tarafından uyandırıldığını ileri sürdü.

Tanık, Hajdini’nin kendisini Rana ile birlikte olmaya zorladığını, bunu reddetmesine rağmen baskının sürdüğünü iddia etti. Aynı tanık, Rana’nın bu duruma karşı çıktığını duyduğunu belirterek Rana’nın şu sözleri söylediğini öne sürdü: “Hayır, hayır, hayır, gitmen gerekiyor. Bunu yapmayacağım. Lütfen dur.”

Dünyanın en büyük bankasında istismar skandalı! Kadın yönetici erkek çalışanları uyutup...

Dosyada yer alan başka bir beyana göre ise Hajdini, 2024 yazında sokakta Rana’nın boynunu öperken görüldü. Aynı kişi, Eylül ayında ikilinin apartmana girdiği sırada Hajdini’nin Rana’ya “Sana sahibim, Brownie (Esmerim)” dediğini duyduğunu iddia etti.

JPMorgan, iddialarla ilgili kurum içi soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Banka, e-postalar, cihaz kayıtları ve diğer iç verilerin incelendiğini, ancak Rana’nın suçlamalarını destekleyen bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Banka ayrıca Hajdini’nin soruşturmayla tam iş birliği yaptığını, Rana’nın ise aynı düzeyde iş birliği yapmadığını savundu. Hajdini’nin avukatları da suçlamaları reddederek müvekkillerinin Rana ile herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmadığını açıkladı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU İDDİASI

Rana, mahkemeye sunduğu ek belgelerde yaşadığını öne sürdüğü olaylar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirtti. Bu nedenle kimliğinin gizli tutulmasını talep etti.

Dosyada yer alan psikoterapist mektubunda, Rana’nın haftalardır uyuyamadığı, yemek yiyemediği ve psikolojik olarak zorlandığı ileri sürüldü.

Davadaki tartışmalı başlıklardan biri de Rana ile Hajdini arasındaki iş ilişkisi oldu. Rana, JPMorgan’da çalıştığı dönemde doğrudan Hajdini’ye bağlı değildi. Bankanın iç organizasyon kayıtlarında da Hajdini’nin görev yaptığı birimde doğrudan kendisine bağlı çalışan bulunmadığı belirtildi.

Rana’nın dava açmadan önce bir hukuk sohbet robotuna benzer iddialarla danıştığını gösterdiği öne sürülen ekran görüntüleri de dosya çevresindeki tartışmayı büyüttü. Bu yazışmalarda benzer iddiaların yer aldığı, ancak şirket adı ve bazı anlatımların farklı olduğu ileri sürüldü.

JPMorgan, davanın “uydurma iddialara” dayandığını savunarak hukuki süreci sürdüreceğini açıkladı.