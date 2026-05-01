Dünyanın en büyük bankasında istismar skandalı! Kadın yönetici erkek çalışanları uyutup...

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan JPMorgan Chase, bu kez yatırım performansı ya da piyasa hamleleriyle değil, kurum içinden yükselen ciddi suçlamalarla gündemde. Bankada üst düzey yönetici olarak görev yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Lorna Hajdini hakkında ortaya atılan iddialar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, kimliği gizli tutulan ve “John Doe” olarak anılan bir çalışan, aylar boyunca sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığını öne sürdü. İddiaya göre çalışan, söz konusu yönetici tarafından rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı ve bunu reddetmesi halinde kariyerinin sona erdirileceği yönünde tehdit edildi.

İDDİALARIN KAPSAMI GENİŞ

Dosyaya yansıyan suçlamalar yalnızca bireysel taciz iddialarıyla sınırlı değil. İddialar arasında:

Yetki kullanılarak genç erkek çalışanlara yönelik baskı ve taciz

Rıza dışı cinsel ilişkiye zorlama

Bazı çalışanlara ilaç verilerek bilinçlerinin etkilenmesi

Irkçı ifadeler eşliğinde cinsel ilişki dayatmaları

Şikayet edilmesi halinde kariyerle tehdit

gibi son derece ağır suçlamalar yer aldı.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, bu tür iddiaların doğrulanması halinde yalnızca bireysel değil, kurumsal sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getirebileceği vurgulandı.

BANKADAN NET YANIT: "KANIT YOK”

İddiaların gündeme gelmesinin ardından hızlı bir şekilde iç soruşturma başlatan JPMorgan Chase, kamuoyuna yaptığı açıklamada dikkat çekici bir savunma ortaya koydu.

Banka, yürütülen inceleme kapsamında iddiaları destekleyen herhangi bir somut bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Ayrıca mağdur olduğunu öne süren kişiyle temas kurulduğu, ancak bu kişinin kanıt sunmayı ve soruşturma sürecinde iş birliği yapmayı reddettiği ifade edildi.

Lorna Hajdini ise suçlamaların tamamını reddederek, iddiaların “asılsız ve iftira” olduğunu savundu.

“HİYERARŞİK İLİŞKİ YOK” VURGUSU

Banka açıklamasında öne çıkan bir diğer detay ise taraflar arasındaki pozisyon ilişkisi oldu. JPMorgan, iddialarda öne sürülen “üst-ast” ilişkisini destekleyecek bir organizasyonel yapı bulunmadığını, tarafların benzer seviyede görevlerde yer aldığını belirtti. Bu durumun, iddia edilen sistematik baskı ve mobbing senaryosunu zayıflattığı savunuldu.

KÜRESEL TARTIŞMA BAŞLADI

Olay, yalnızca bir şirket içi soruşturma olmanın ötesine geçerek, finans sektöründe güç ilişkileri, iş yerinde etik ve taciz mekanizmaları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, özellikle büyük finans kurumlarında hiyerarşi ve performans baskısının, benzer iddiaların ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Şimdilik resmi soruşturma kapsamında somut bir suçlama doğrulanmış değil. Ancak dosyanın hem hukuki hem de kurumsal sonuçlarının önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkması bekleniyor.