Rusya’dan tüyler ürperten “nükleer kıyamet” senaryosu

Dünyanın birçok noktasında, ülkeler arası gerilimler ve çatışmalar sürerken Rusya, korkulan “nükleer” senaryosuna dikkat çekerek tüyler ürperten bir açıklamada bulundu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’da katıldığı bir konferansta Avrupa’ya ilişkin sert eleştirilerde bulunarak nükleer savaş ihtimaline işaret etti.

“NÜKLEER FELAKET SENARYOSU İHTİMAL DIŞI DEĞİL”

Medvedev, açıklamasında “Nükleer bir felaket senaryosu ihtimal dışı değil. Böyle bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor” sözlerini sarf ederken Avrupa Birliği’ni hedef alarak birliğin geçmişten bugüne oluşturduğu yapının zayıflatıldığını söyledi.

Avrupalı liderleri sert ifadeler kullanarak eleştiren Medvedev, Avrupalı liderlerin Rusya ile çatışma söylemlerini körüklediğini ve yapıcı bir yaklaşım sergilemediklerini belirtti. Rusya ve Avrupa arasındaki sorunların kısa vadede çözülemeyeceğini ifade eden Medvedev, Moskova’nın ABD ile Avrupa’ya ilişkin değerlendirmelerinde benzer noktaların bulunduğunu da kaydetti.

“BUNU ANLAMAYANLAR YA HAYALPEREST YA DA APTAL”

Medvedev, açıklamasının devamında, "Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak böyle bir senaryonun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için ülkemiz nükleer stratejik güçlere sahip. Bu güçler, destekleniyor ve hazırlıklı” ifadelerine yer verdi. (AA)