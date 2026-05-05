Ateşkesin sadece adı var! İsrail Gazze’de 1’i çocuk 2 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne, en son düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi ise yaralandı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Salahaddin Caddesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralıların Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Avde Hastanesine kaldırıldığı, hayatını kaybeden kişinin naaşının ise Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Gazze’nin batısında yer alan Nasr Mahallesine düzenlenen hava saldırısında ise Filistinli 1 çocuk yaşamını yitirdi, en az 5 kişi de yaralandı.

Gazze’de, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını devam ettirirken saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi can verdi. 2 bini aşkın kişi de yaralandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

